Les nuages de Jupiter ne sont pas ce qu'on croyait 🌫️

Variation projetée de l'abondance d'ammoniac et de la pression au sommet des nuages près du centre du disque

Une méthode accessible à tous

La composition réelle des nuages

Une collaboration fructueuse

Jupiter, la géante gazeuse, cache sous ses bandes colorées des mystères qui intriguent les scientifiques depuis des siècles. Une découverte récente, issue d'une technique accessible aux amateurs, bouscule notre compréhension de son atmosphère.Grâce à une collaboration entre astronomes amateurs et professionnels, une nouvelle étude révèle que les nuages de Jupiter ne sont pas composés de glace d'ammoniac, comme on le pensait depuis longtemps. Cette avancée, publiée dans le, montre que des outils simples suffisent à en avoir la preuve.L'amateur Steven Hill, basé dans le Colorado, a utilisé des télescopes commerciaux et des filtres colorés pour cartographier l'ammoniac dans l'. Sa technique, basée sur la spectroscopie, a permis de mesurer la pression et lades nuages avec une précision inédite.Les résultats ont surpris les scientifiques: les nuages visibles se situent dans des zones trop chaudes pour que l'ammoniac se condense en glace. Cette découverte remet en question des décennies de recherches et ouvre la voie à une participation accrue des amateurs dans l'étude des planètes géantes.Les simulations réalisées par l'équipe de Patrick Irwin, de l'd'Oxford, confirment que les nuages de Jupiter sont en fait principalement composés d'hydrosulfure d'mélangé à des particules de "smog". Ces composés, produits par des réactions photochimiques, expliquent les teintes rouges et brunes observées.Dans certaines régions, où les courants ascendants sont très puissants, de la glace d'ammoniac peut se former temporairement. Ces phénomènes ont été observés par les missionset, mais ils restent rares et localisés.La méthode de Steven Hill a été appliquée auxdu spectrographe MUSE, installé sur leau Chili. Les résultats, obtenus à moindre coût et avec une grande rapidité, concordent avec ceux des techniques les plus sophistiquées.Cette approche permet désormais aux amateurs de suivre les variations d'ammoniac et de pression dans l'atmosphère de Jupiter. Elle pourrait également s'appliquer à d'autres planètes, comme Saturne, où des processus photochimiques similaires semblent se produire.