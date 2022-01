L'océanographie physique explique les cyclones aux pôles de Jupiter

ammonium (L'ion ammonium (de formule NH4+) est un ion polyatomique de charge électrique positive (c'est...)

organisation (Une organisation est)



Région polaire de Jupiter © NASA.

fourni (Les Foúrnoi Korséon (Grec: Φούρνοι...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses...)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement...)

dynamique des fluides (La dynamique des fluides est l'étude des mouvements des fluides, qu'ils soient liquide ou gaz....)

énergie cinétique (L'énergie cinétique (aussi appelée dans les anciens écrits vis viva, ou force vive) est...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

convection (La convection est un mode de transfert d'énergie qui implique un déplacement de...)

cyclone (Un cyclone (du grec kyklos, cercle) est un terme météorologique qui désigne une...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection...)

route (Le mot « route » dérive du latin (via) rupta, littéralement « voie...)

chaleur (Dans le langage courant, les mots chaleur et température ont souvent un sens équivalent :...)

cinétique (Le mot cinétique fait référence à la vitesse.)

En savoir plus:

Contacts:

Météorologie (La météorologie a pour objet l'étude des phénomènes atmosphériques...)

Terra (Terra (pluriel terrae) est un mot d'origine latine qui désigne la Terre, le sol. Il est employé...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

L'atmosphère de Jupiter est l'un des endroits les plus turbulents du Système solaire. Depuis 2016, la sonde spatiale JUNO (NASA) envoie sur Terre des images de Jupiter d'une qualité exceptionnelle. Ces images révèlent une densité contrastée de nuages d', dont l'spatiale est la signature d'une multitude de tourbillons et filaments de différentes tailles allant de 50 km aux grands cyclones circumpolaire (5000 km de diamètre).Ces images ont, à une équipe internationale, lad'une nouvelle étude. Ses auteurs ont eu l'idée d'extraire laassociée à ces nuages en les interprétant en termes d'épaisseur. Ils se sont ensuite appuyés sur une méthode degéophysiques pour quantifier les mouvements associés à la multitude de tourbillons présents sur ces images. Les chercheurs ont ensuite pu relier l'associée à ces tourbillons à l'associée à ladans les nuages. Ils en ont déduit que les nuages (de 50 à 100 km de diamètre) créent des petits tourbillons qui fusionnent entre eux pour former des tourbillons de plus en plus grands jusqu'aux grands cyclones, notamment les cyclones circumpolaires et lepolaire.Il ressort de l'étude que l'des nuages et tourbillons de différentes tailles constitue les éléments d'unede l'énergie, à travers laquelle ladans l'intérieur de Jupiter est transférée vers les couches froides supérieures où elle est convertie en énergiequi entretient les grands cyclones circumpolaires.Moist convection drives an upscale energy transfer at Jovian high latitudes - Nature Physics.Lia Siegelman, Patrice Klein, Andrew P. Ingersoll, Shawn P. Ewald, William R. Young, Annalisa Bracco, Alessandro Mura, Alberto Adriani, Davide Grassi, Christina Plainaki et Giuseppe Sindoni.- Patrice Klein - Laboratoire deDynamique (LMD) / Ecce- patrice.klein at lmd.ipsl.fr- Lia Siegelman - Scripps Institution of Oceanography - lsiegelman at ucsd.edu