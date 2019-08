L'origine du magnétisme atypique de l'ion actinide Uranium (IV) enfin comprise

uranium (L'uranium est un élément chimique de symbole U et de numéro atomique 92. C'est un élément naturel assez fréquent : plus...)

degré (Le mot degré a plusieurs significations, il est notamment employé dans les domaines suivants :)

terres rares (Les terres rares sont un groupe de métaux aux propriétés voisines comprenant le scandium 21Sc, l'yttrium 39Y et les quinze lanthanides.)



recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par...)

magnétisme (Le magnétisme est un phénomène physique, par lequel se manifestent des forces attractives ou répulsives d'un objet sur un autre, ou...)

absorption des rayons X (La spectrométrie d'absorption des rayons X aide à déterminer la structure d'un matériau. Elle a l'avantage d'être sélective quant à l'espèce atomique observée.)

spin (Le spin est une propriété quantique intrinsèque associée à chaque particule, qui est caractéristique de la nature de la particule, au même titre que sa masse et sa charge...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

induit (L'induit est un organe généralement électromagnétique utilisé en électrotechnique chargé de recevoir l'induction de l'inducteur et de la transformer en électricité...)

ion (Un ion est une espèce chimique électriquement chargée. Le terme vient de l'anglais, à partir de l'adjectif grec ἰόν (ion), se traduisant par...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

Les ions de terres rares et d'actinides, qui présentent des propriétés magnétiques remarquables étant données leurs structures électroniques, sont de bons candidats pour entrer dans la composition des aimants de nouvelle génération. Mais alors pourquoi, de manière atypique, l'auoxydation IV n'est que faiblement magnétique, alors qu'au regard de sa structure électronique, ses propriétés devraient être comparables aux autres analogues deou d'actinides ?En synthétisant et cristallisant pour la première fois un complexe moléculaire d'un fluorure d'actinide(IV), des chercheurs du Centre dePaul Pascal (CNRS/Université de Bordeaux) expliquent pourquoi lede ce système moléculaire à base d'Uranium, [UF6]2-, est quasi-inexistant.Par des mesures de spectroscopie d', ils montrent que les moments magnétiques deet d'de l'uranium ont effectivement de larges valeurs en accord avec un magnétisme important. Cependant, ils montrent aussi que ces moments sont de signes opposés, ce quiun moment global de l'uranium(IV) quasiment nulle observé expérimentalement.Plus généralement, ce travail ouvre la voie à une compréhension plus approfondie des propriétés électroniques et magnétiques des molécules età base d'actinides.Kasper S. Pedersen, Katie R. Meihaus, Andrei Rogalev, Fabrice Wilhelm, Daniel Aravena, Martin Amoza, Eliseo Ruiz, Jeffrey R. Long, Jesper Bendix, et Rodolphe Clérac.[UF6]2-: A Molecular Hexafluorido Actinide(IV) Complex with Compensating Spin and Orbital Magnetic Moments10 juillet 2019