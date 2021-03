Un outil d'optique adaptative pour observer le Soleil sans turbulence



© THEMIS © THEMIS

optique adaptative (L'optique adaptative est une technique qui permet de corriger en temps réel les déformations...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile...)

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant...)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre...)

île (Une île est une étendue de terre entourée d'eau, que cette eau soit celle d'un cours d'eau, d'un...)

Ténérife (Ténérife, aussi appelée Ténériffe, en espagnol Tenerife, est une île...)

turbulence (La turbulence désigne l'état d'un fluide, liquide ou gaz, dans lequel la vitesse...)

moyenne (La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

polarisation ( la polarisation des ondes électromagnétiques ; la polarisation dûe aux moments...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation...)

Shack-Hartmann (Le Shack-Hartmann est un analyseur de front d'onde, un instrument permettant de mesurer la...)

spectre visible (La lumière visible, appelée aussi spectre visible ou spectre optique est la partie du spectre...)

miroir (Un miroir est un objet possédant une surface suffisamment polie pour qu'une image s'y forme...)

inverse (En mathématiques, l'inverse d'un élément x d'un ensemble muni d'une loi de...)

première lumière (L'expression première lumière désigne le moment où un télescope...)

minutes ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un...)

campagne (La campagne, aussi appelée milieu rural désigne l'ensemble des espaces cultivés...)



Même champ solaire obtenu avec 30 µsec de pose et r_0 = 3cm. Gauche: sans OA / Milieu: avec OA / Droite: avec OA et traitement a posteriori.

© THEMIS

En savoir plus:

php (PHP (sigle de PHP: Hypertext Preprocessor), est un langage de scripts libre principalement...)

Notes:

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne...)

longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus...)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Une collaboration entre le Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL) et l'équipe THEMIS du(FSLAC), a permis la mise au point d'un dispositif d'(OA) pour l'de ladu. Baptisé TAO, pour, il est installé sur leTHEMIS, un instrument solaire de 90 cm desitué à l'Observatoire du Teide sur l'deLaatmosphérique diurne détériore les images solaires en dégradant la résolution angulaire de THEMIS d'un facteur 20 en. L'objectif de TAO est de restaurer la résolution théorique du télescope pendant unaussi long que possible. Ceci ouvre la voie à des programmes d'observation d'une qualité comparable à celle d'instruments spatiaux, en utilisant le puissant spectrographe multi-raies (400-1100 nm) rattaché au télescope et son mode analyseur deTAO est composé d'un analyseur de surface d'de typetravaillant dans leet d'undéformable de la société française ALPAO. L'innovation réside dans les algorithmes de calcul temps-réel qui se fondent sur une approchede bout en bout, portés par un calculateur léger. TAO sait s'accommoder d'une forte turbulence (r_0 de 3 à 4 cm) et d'images de granulation dont le contraste en intensité est inférieur à 2 %. Lade TAO (8 - 12 décembre 2020) montre l'immense bénéfice apporté à la résolution angulaire du télescope. La stabilité du système sur des durées de 10-15est déjà remarquable et compatible avec l'emploi du spectrographe en mode balayage. Les images ci-dessous indiquent que la résolution spatiale accessible sur des poses courtes dans des conditions de mauvais seeing est de 0.2''. Les essais et vérifications scientifiques sont en cours et TAO sera disponible en version préliminaire pour uned'observation en 2021.FSLAC: Gelly B., Douet R., Laforgue D. (Themis), Le Men C. (CNRS LISB)CRAL: Thiébaut E., Tallon M., Langlois M., Tallon-Bosc I. (Harissa), Moretto G. (Pôle Instrumentation)(1) Le télescope THEMIS, propriété du, est annuellement financé par l'INSU. Le prototype d'adaptative TAO a été financé par le programme FP7 INFRA-2012-1.1.26. SOLARNET grant agreement n°312495 de la Commission Européenne, par l'Action Spécifique Haute Résolution Angulaire (ASHRA) du CNRS-INSU avec le soutien du CNES, et par les Actions Incitatives du CRAL.(2) Dans les longueurs d'onde visiblesd'uned'onde de 500 nm, la turbulence atmosphérique limite la résolution angulaire à 2.2d'arc en moyenne, alors que la résolution théorique de THEMIS est de 0.11 seconde d'arc à ces longueurs d'onde.