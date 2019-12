Un pas décisif vers la microscopie de super-résolution





Fonctionnalisation chimie de nanotubes de carbone permettant de commuter par voie toute optique leurs propriétés de luminescence (La luminescence est une émission de lumière dite "froide", par opposition à l'incandescence qui elle est chaude.)

La mise au point de nanotubes de carbone dont la fluorescence peut être déclenchée sur commande permet d'envisager une microscopie de pointe élargie au proche infrarouge, une gamme de longueurs d'onde adaptée à l'étude des tissus biologiques.Lade super-résolution offre des images d'une précision bien supérieure à lad'(de l'ordre de 500 nm dans le visible), et permet ainsi l'accès aumoléculaire sous microscope. Mais jusqu'à présent, cette technique en pleine essor était limitée à l'étude d'échantillons biologiques quasiment transparents, excluant les tissus biologiques épais. En effet, la plupart des méthodes reposent sur la mise aud'émetteurs fluorescents, dont on peut déclencher l'optique à distance à l'aide d'un. Il est ainsi possible d'illuminer temporairement une, et la distinguer des autres, même si elles sont très proches et enindiscernables. Seulement, les émissions se font essentiellement dans le domaine visible. Elles ne traversent donc pas les tissus biologiques épais, qui sont en revanche transparents dans le procheTransférer cettedans ces longueurs d'onde est délicat du fait des mauvaises propriétés optiques des émetteurs dans ce domaine. Dans le cadre d'une collaboration entre une équipe de Berlin et une équipe du Laboratoire photonique,, nanosciences ( LP2N , CNRS/IOGS/Univ. Bordeaux), les chercheurs et les chercheuses ont mis au point pour la première fois des nano-émetteurs photo-commutables émettant à 1065 nm. Les nanotubes desont des émetteurs naturels dans l'infrarouge. Mais pour déclencher cette émission à la, les scientifiques leur ont adjoint des molécules jouant le rôle d'. Ces molécules photo-commutables déclenchent l'illumination des nanotubes lorsqu'elles changent de configuration sous l'effet de lalaser. Grâce à cette technique, les chercheurs sont parvenus à obtenir des images "super-résolues" de nanotubes distincts.Ce travail constitue ainsi le premier jalon pour appliquer la microscopie de super-résolution dans le proche infrarouge, un objectif jusqu'alors impensable. En outre, le "photo-contrôle" d'émetteurs individuels pourrait trouver de nombreuses applications pour les applications de stockage / de traitement de l'information, car la plupart des protocoles de transfert dedesont établis dans cettede longueurs d'onde. Photoswitchable single-walled carbon nanotubes for super-resolution microscopy in the nearinfrared . Antoine G. Godin, Antonio Staro, Morgane Gandil, Rainer Haag, Mohsen Adeli, Stephanie Reich et Laurent Cognet,Advances, le 27 septembre 2019.DOI: 10.1126/sciadv.aax1166.Lire l'article sur les bases d'archives ouvertes HAL et arXiv - Laurent Cognet - Directeur deau, Laboratoire photonique, numérique, nanosciences (LP2N) - laurent.cognet at institutoptique.fr- Communication INP - inp.com at cnrs.fr