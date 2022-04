Perseverance recueille les premiers sons martiens



Perseverance © Nasa JPL

Le dispositif SuperCam du rover Perseverance. La flèche rouge pointe le microphone. Il ne mesure que 3,4 cm de long pour un poids plume

Le robot Perseverance de la Nasa, qui arpente la surface de Mars depuis février 2021, a enregistré pour la première fois "l'environnement sonore" de la planète rouge. Une équipe internationale (1) dirigée par un enseignant-chercheur de l'et regroupant des scientifiques duet de l'ISAE-SUPAERO publie dans Nature le 1er avril 2022 l'analyse de ces sons, obtenus grâce à l'instrument SuperCam construit en France sous l'autorité du CNES.Un silence assourdissant. Pendant 50 ans, les sondes interplanétaires nous ont renvoyé des milliers d'images saisissantes de lade Mars, mais jamais un seul son. La mission Perseverance de laa mis fin à ce néant sonore en enregistrant les premiers sons martiens. L'équipede l'instrument franco-américain SuperCam (2) installé sur Perseverance était persuadée que l'étude dusonore de Mars pouvait faire avancer notre compréhension de cette. Cescientifique a débouché sur la conception d'undédiée à l'de Mars, à l'ISAE-SUPAERO à Toulouse.Perseverance a enregistré pour la première fois l'ambiance sonore de lale 19 février 2021, le lendemain de son arrivée. Ces sons se situent dans le spectre audible de l'humain, entre 20 Hz et 20 kHz. En premier lieu, ils révèlent que Mars est calme, si calme que les scientifiques ont plusieurs fois cru que le microphone ne fonctionnait plus.est de constater qu'hormis le, les sources sonores naturelles sont rares.Au-delà de leur analyse, les scientifiques se sont intéressés aux sons générés par le rover lui-même (3): lesde chocs produites par l'impact dude SuperCam sur les roches ou les vols de l'Ingenuity. L'étude de la propagation sur Mars de ces sons, dont le comportement est parfaitement connu sur, permet de caractériser finement les propriétés acoustiques de l'martienne.Les scientifiques ont ainsi montré que ladu son est plus faible sur Mars que sur Terre: 240 m/s, contre 340 m/s sur notre planète. Mais le plus surprenant est qu'il existe en réalité deux vitesses du son sur Mars, une pour les aigus et une pour les graves (4). L'du son est plus forte sur Mars que sur Terre, particulièrement les aigus qui se perdent très vite, même à faible distance contrairement aux graves. Tous ces facteurs rendraient une conversation difficile entre deux personnes séparées de seulement cinq mètres. Ils sont dus à la composition de l'(96% de CO2, 0,04% sur Terre) et la très faibleà sa surface (170 fois plus faible que sur Terre).Après un an de mission, cinqd'enregistrement de l'sonore ont été captées au. L'analyse approfondie de ces sons aperceptible le son généré par lade l'atmosphère martienne. L'étude de cette turbulence, à des échelles 1000 fois inférieures à ce qui était connu, améliorera la connaissance de l'de l'atmosphère avec la surface de Mars. Dans le futur, d'autres robots équipés de microphones pourraient améliorer la compréhension des atmosphères planétaires.- Pour écouter lepremier son, c'est ici - Sur l'instrument SuperCam et la mission Mars 2020: https://supercam.cnes.fr/fr First Sounds from Mars. S. Maurice, B. Chide, N. Murdoch, R. D. Lorenz, D. Mimoun, R. C. Wiens, A. Stott, X. Jacob, T. Bertrand, F. Montmessin, N. L. Lanza, C. Alvarez-Llamas, S. M. Angel, M. Aung, J. Balaram, O. Beyssac, A. Cousin, G. Delory, O. Forni, T. Fouchet, O. Gasnault, H. Grip, M. Hecht, J. Hoffman, J. Laserna, J. Lasue, J. Maki, J. McClean, P.-Y. Meslin, S. Le Mouélic, A. Munguira, C. E. Newman, J. A. Rodríguez Manfredi, J. Moros, A. Ollila, P. Pilleri, S. Schröder, M. de la Torre Juárez, T. Tzanetos, K. M. Stack, K. Farley, K. Williford, and the SuperCam team. Nature, le 1er avril 2022.DOI: 10.1038/s41586-022-04679-0.AstronomeToulouse III - Paul Sabatier | Sylvestre Maurice | T +33 5 61 55 75 50 | smaurice@irap.omp.eu Chercheur CNRS | Franck Montmessin | T +33 1 80 28 52 85 | franck.montmessin@latmos.ipsl.fr Presse CNRS | Vincent Dragon | T +33 1 44 96 51 26 | vincent.dragon@cnrs.fr Presse ISAE-SUPAERO | Charline Kohler | T +33 5 32 11 07 32 | charlinek@oxygen-rp.com Presse CNES | Claire Dramas | T +33 5 61 28 28 36 | claire.dramas@cnes.fr Presse Université Toulouse III - Paul Sabatier | Marie Lemaire | T +33 5 61 55 62 50 | marie.lemaire@univ-tlse3.fr