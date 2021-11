Phénomènes quantiques: l'hydrodynamique généralisée validée dans un nouveau cas

Les courbes rouges représentent la distribution des "rapidités" des atomes mesurées dans l'expérience. Les rapidités correspondent aux vitesses des atomes après que toutes les collisions entre atomes ont eu lieu. Les courbes bleues sont la prédiction de l'hydrodynamique généralisée, en excellent accord avec les mesures.

© Malvania et al.

Référence:

Contacts:

La complexité des phénomènes quantiques les rend très difficiles à modéliser. La théorie de l'hydrodynamique généralisée simplifie la description des gaz quantiques unidimensionnels, mais n'a pas encore été pleinement validée. Des chercheurs du Laboratoire deetthéorique (LPCT, CNRS/Université de Lorraine) et de l'd'État de Pennsylvanie (États-Unis) ont prouvé qu'elle fonctionnait sur desunidimensionnels à interactions fortes. Publiés dans la revue, ces résultats révèlent donc un nouveau cas d'application de lade l'hydrodynamique généralisée.Les scientifiques qui travaillent sur des systèmes quantiques sont confrontés à un problème récurrent: il est très difficile de modéliser des phénomènes quantiques, surtout quand ils ont de nombreux degrés de liberté, sans ordinateurs quantiques. Or de telles machines sont encore bien trop rares et trop peu puissantes pour accomplir ces tâches. Dans le cas des gaz quantiques unidimensionnels, la théorie de l'hydrodynamique généralisée considère ces systèmes comme un milieu continu, sans suivre le mouvement individuel des particules. Cette idée, apparue en 2016, peut être comparée au fait de décrire le comportement de l'en la prenant pour un, et non comme la somme des molécules qui la composent, ce qui facilite grandement la modélisation. Jusqu'à présent, la validité de l'hydrodynamique généralisée n'avait été constatée que pour des gaz unidimensionnels où les atomes interagissent faiblement.Des chercheurs du Laboratoire de physique et chimie théorique (LPCT, CNRS/Université de Lorraine), ayant déjà participé aux travaux précédents, et de l'université d'État de Pennsylvanie (États-Unis) ont réalisé la premièrede l'hydrodynamique généralisée pour des interactions fortes entre les atomes.Pour cette expérience, des atomes ont été refroidis à des températures extrêmement basses par des lasers, puis piégés dans unde tubes si fins qu'on ne s'y déplace que dans une seule. Chacun de ces tubes parallèles est isolé des autres et contient une dizaine d'atomes,un gaz. Ces atomes, qui bougent et s'entrechoquent comme une série de billes coincées dans une gouttière qui n'en laisseraitqu'une seule à la fois, ont été compressés pour que les chercheurs puissent étudier leur détente.Au lieu d'osciller de plus en plus lentement et de dégager de lapour revenir à un état d'équilibre, comme il devrait le faire selon les lois de lade Newton, lede gaz a continué de vibrer selon une forme qui permet de mesurer laet lades atomes qui le composent. Ce comportement correspond à celui d'un système quantique et suit parfaitement aux prédictions de l'hydrodynamique généralisée. Ces résultats élargissent ainsides situations pouvant être efficacement simulées grâce à l'hydrodynamique généralisée, et éclaircissent laentre les comportements classiques et quantiques.Neel Malvania, Yicheng Zhang, Yuan Le, Jérôme Dubail, Marcos Rigol & David S. Weiss.Generalized hydrodynamics in strongly interacting 1D Bose gases2021- Jerôme Dubail -au Laboratoire de physique et chimie théoriques (LPCT) - jerome.dubail at univ-lorraine.fr- Stéphanie Younès - Responsablede chimie du- inc.communication at cnrs.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargéepour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Christophe Cartier dit- Chercheur à l'Institut parisien de chimie moléculaire & Chargé de mission pour la communication scientifique de l'INC - inc.communication at cnrs.fr