Les plantes, sources d'inspiration pour convertir l'énergie solaire



© Mohamed Nawfal Ghazzal

Produire de l'hydrogène vert par photodissociation* de l'eau comme le font les plantes nécessite des photocatalyseurs à la fois performants et peu coûteux. Il est donc nécessaire de s'affranchir des métaux nobles qui entrent actuellement dans leur composition.D'où l'idée des scientifiques de l'de(CNRS/Université Paris-Saclay) et de l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay (CNRS/Université Paris-Saclay)** de développer une nouvelle famille dehybrides essentiellement composés, comme le sont les plantes vertes, d'de. Leurs résultats parus dans la revuemontrent que ces nouveaux photocatalyseurs permettraient de produire efficacement de l'à partir d'grâce à laLasolaire est la principale source d'pour tous les organismes vivants. Grâce à elle, les plantes, par, produisent leur propre nourriture en transformant leen sucres, et induisent également la photodissociation de l'eau menant à la production de Het O. Raison pour laquelle les feuilles fascinent depuis toujours les scientifiques qui cherchent à s'en inspirer pour réaliser, de manière synthétique, une production "verte" d'hydrogène pour l'utiliser commePour atteindre cet objectif, les recherches se sont orientées vers des photocatalyseurs à base de métaux nobles car ils sont généralement efficaces, mais la présence de ces métaux nobles les rend trop coûteux pour envisager des développements industriels. Pour s'en affranchir, les scientifiques de l'Institut de(CNRS/Université Paris-Saclay) et de l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay (CNRS/Université Paris-Saclay) ont imaginé de nouveaux matériaux fabriqués essentiellement à base de carbone, constituant principal duEn modifiant les propriétés électroniques de la graphydine, unede carbone synthétique moins connue que leou le graphite, ils sont parvenus à optimiser l'et la transformation de la lumière visible, menant à une photodissociation de l'eau efficace pour la production d'hydrogène que l'on peut donc qualifier d'hydrogène! Résultats qui font l'd'un article dans la revue* Transformation de l'eau en Het Osous l'action de la lumière.** En collaboration avec l'(Belgique), le Catalan institute of nanoscience and nanotechnology (Espagne) et l'catholique de Louvain (Belgique).Jian Li, Amine Slassi, Xu Han, David Cornil, Minh‐Huong Ha‐Thi, Thomas Pino, Damien P. Debecker, Christophe Colbeau‐Justin, Jordi Arbiol, Jérôme Cornil & Mohamed Nawfal Ghazzal.Tuning the Electronic Bandgap of Graphdiyne by H‐Substitution to Promote InterfacialCarrier Separation for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Production.2021