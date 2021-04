Plus de 5 000 tonnes de poussières extraterrestres tombent chaque année sur Terre

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

histoire naturelle (La démarche d'observation et de description systématique de la nature commence dès...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)



Micrographie électronique d'une micrométéorite Concordia extraite des neiges antarctiques à Dôme C.

© Cécile ENGRAND/Jean DUPRAT

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de...)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance...)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la...)

kilomètres (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système...)

Antarctique (L'Antarctique (prononcé [ɑ̃.taʁk.tik] Écouter) est le continent le plus...)

idéal (En mathématiques, un idéal est une structure algébrique définie dans un anneau....)

neige (La neige est une forme de précipitation, constituée de glace cristallisée et...)



Collecte de micrométéorites dans les régions centrales antarctiques, à Dôme C en 2002. Prélèvement de neige.

© Jean DUPRAT/ Cécile ENGRAND/ CNRS Photothèque

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection...)

total ( Total est la qualité de ce qui est complet, sans exception. D'un point de vue comptable, un...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les...)

Bibliographie

Plane (La plane est un outil pour le travail du bois. Elle est composée d'une lame semblable à celle...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Chaque année, notre planète rencontre des poussières de comètes et d'astéroïdes. Ces poussières interplanétaires traversant notre atmosphère donnent naissance aux étoiles filantes. Une partie d'entre elles atteignent le sol sous forme de micrométéorites. Un programme international mené depuis près de 20 ans par des scientifiques du, de l'Paris-Saclay et du Museum national d'avec le soutien de l'polaire français, a pu déterminer que 5200 tonnes par an de ces micrométéorites atteignent le sol terrestre. L'étude sera disponible dans la revueà partir du 15 avril.Des micrométéorites tombent depuis toujours sur notre. Ces poussières interplanétaires provenant de comètes ou d'astéroïdes sont des particules de quelques dixièmes à centièmes de millimètres qui ont traversé l'et atteint lade laPour collecter et analyser ces micrométéorites, six expéditions menées sous la responsabilité de Jean Duprat,du CNRS, ont eu lieu au cours des deux dernières décennies, à proximité de la station franco-italienne Concordia (Dôme C) à 1100des côtes de Terre Adélie, au coeur de l'. Dôme C est un lieude collecte en raison de la faible accumulation deet de la quasi-absence de poussières terrestres.Ces différentes expéditions ont permis de collecter suffisamment de particules extraterrestres, de tailles comprises entre 30 et 200 micromètres, pour mesurer leurannuel, qui correspond à laaccrétée, par la Terre, par m2 et parEn ramenant ces résultats à l'de notre planète, le fluxannuel de micrométéorites représente 5200 tonnes par an. Il s'agit là du principal apport deextraterrestre sur notre planète, loin devant celui des objets de plus grandes tailles comme les météorites, dont le flux est inférieur à une dizaine de tonnes par an.La comparaison du flux de micrométéorites avec les prévisions théoriques confirme que l'essentiel d'entre elles provient très probablement de comètes (80%) et le reste d'astéroïdes.Autant d'informations précieuses pour mieux comprendre le rôle joué par ces poussières interplanétaires dans l'apport enet en molécules carbonées sur la jeune Terre.The micrometeorite flux at Dome C (Antarctica), monitoring the accretion of extraterrestrial dust on Earth.J.Rojas, J.Duprat, C.Engrand, E.Dartois, L. Delauche, M. Godard, M. Gounelle, J.D. Carrillo-Sánchez, P. Pokorný et J.M.C., le 15 avril 2021. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2021.116794