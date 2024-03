Plus de 100 milliards d'objets cosmiques inconnus bientôt révélés

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Le télescope spatial Nancy Grace Roman - Image NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de...)

Le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA promet de chambouler notre vision de la Voie Lactée. Ce projet ambitieux vise à percer les secrets de notre galaxie en cartographiant plus d'étoiles que jamais auparavant, dépassant ainsi l'de toutes lesprécédentes.Ce télescope, prévu pour un lancement en 2027, observera des régions de lajusqu'alors cachées par de denses nuages de poussière. L'étude promet de révéler plus de 100 milliards d'objets cosmiques, ouvrant des fenêtres inédites sur la formation des étoiles, l'évolutionet les mystères du cœur galactique.La capacité unique du télescope Roman à voir à travers la poussière et à capturer des images en haute définition sur de vastes étendues durend cetinestimable pour l'et l'. Il fournira descruciales pour comprendre la structure complexe de notre, depuis soncentral jusqu'aux lointains bras spiraux.La mission effectuera également une cartographie en 3D bien plus précise que ce qui a été réalisé jusqu'à présent, étendant potentiellement notre connaissance de l'proche jusqu'à 100 000 années-lumière. Nancy Grace Roman s'annonce comme un "outil de" inégalé, capable de mener à bien des observations qui auraient pris des décennies avec les télescopes actuels.Ces avancées promettent non seulement de compléter notre compréhension de la Voie Lactée mais également de poser de nouvelles questions sur la formation et l'évolution des galaxies.