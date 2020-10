Un possible marqueur de vie découvert sur Vénus

De la phosphine détectée dans l'atmosphère de Vénus



Sur cette vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.) artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités suivantes :) Système Solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le Soleil et des corps célestes ou objets définis gravitant autour...) données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.) Télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument d'optique permettant d'augmenter la luminosité ainsi que la taille apparente des objets...) James Clerk Maxwell (James Clerk Maxwell (13 juin 1831 à Édimbourg, en Écosse - 5 novembre 1879) est un physicien et mathématicien...) Réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire un petit filet), on appelle nœud (node)...) vie extraterrestre (La vie extraterrestre désigne toute forme de vie existant ailleurs que sur la planète Terre. Son existence reste hypothétique. En effet,...)



Crédit: ESO/M. Kornmesser/L. Calçada & NASA/JPL/Caltech

Sur cette vue d'artiste figurent la surface et l'atmosphère vénusiennes, ainsi que les molécules de phosphine. Ces molécules flottent dans les nuages de Vénus poussés par les vents, à des altitudes comprises entre 55 et 80 km, absorbant une partie des ondes millimétriques produites à plus basse altitude. Elles ont été détectées au sein de nuages composant la haute atmosphère vénusienne, dans des données collectées par le Télescope James Clerk Maxwell et le Vaste Réseau (Sub-)Millimétrique de l'Atacama dont l'ESO est partenaire.



Crédit: ESO/M. Kornmesser/L. Calçada

Sur cette représentation artistique figure une image réelle de Vénus capturée par ALMA dont l'ESO est partenaire, à laquelle ont été superposés deux spectres acquis, l'un par ALMA (en blanc), l'autre par le télescope James Clerk Maxwell (JCMT, en gris).



Le creux dans le spectre de Vénus acquis par le JCMT a offert la première preuve de l'existence de phosphine sur la planète, tandis que le spectre plus détaillé d'ALMA a confirmé que ce possible marqueur de vie est bel (Nommé en l’honneur de l'inventeur Alexandre Graham Bell, le bel est unité de mesure logarithmique du rapport entre deux puissances, connue pour exprimer la puissance du son. Grandeur sans dimension en dehors du...)



Les molécules de phosphine flottent parmi les nuages de la haute atmosphère vénusienne, absorbant en partie les ondes millimétriques produites à plus basse altitude. L'observation de la planète à des longueurs d'onde millimétriques a permis aux astronomes de capturer la signature de l'absorption de la phosphine parmi leurs données, sous la forme d'un creux de l'émission de la lumière en provenance de la planète.



Crédit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Greaves et al. & JCMT (East Asian Observatory)

Cette animation figure une impression d'artiste de la planète Vénus, notre voisine dans le Système Solaire, où les scientifiques ont confirmé la détection de molécules de phosphine représentées dans le cadre inséré à la fin de la vidéo (La vidéo regroupe l'ensemble des techniques, technologie, permettant l'enregistrement ainsi que la restitution d'images animées, accompagnées ou non de son, sur un support adapté à...)



Crédit: ESO/M. Kornmesser/L. Calçada & NASA/JPL/Caltech

Une équipe internationale d'astronomes a annoncé la découverte d'une molécule rare - la phosphine - au sein des nuages de Vénus. Sur Terre, ce gaz est produit, soit de façon industrielle, soit par des microbes proliférant dans des environnements dépourvus d'. Des décennies durant, les astronomes ont envisagé que la hautevénusienne puisse abriter des formes demicrobienne - éloignée de labrûlante mais devant tolérer une acidité élevée. La détection depourrait révéler la présence d'une telle vie "aérienne" extraterrestre."Lorsque nous avons décelé les premiers indices de la présence de phosphine dans le spectre de Vénus, nous avons ressenti une véritable émotion !" déclare Jane Greaves de l'de Cardiff au Royaume-Uni, responsable de l'équipe et première découvreuse desde phosphine dans les relevés d'du James Clerk Maxwell Telescope (JCMT) qu'opère l'Observatoire Est Asiatique à. La confirmation de cette hypothèse nécessita l'utilisation des 45 antennes du Vaste Réseau (Sub-)Millimétrique de l'Atacama (ALMA) au Chili, un télescope doté d'une résolution plus élevée dont l'Observatoire Européen(ESO) est partenaire. L'un et l'autre instruments ont observé Vénus à uned'voisine du millimètre, bien supérieure à celle que l'oeil est en mesure d'apercevoir - seuls les télescopes implantés à hautesont capables de la détecter avec efficacité.L'équipe internationale, composée de chercheurs du Royaume-Uni, des Etats-Unis et du Japon, estime que la phosphine est présente en de faibles concentrations dans les nuages de Vénus - elle représenterait seulement une vingtaine de molécules sur und'un. Suite à leurs observations, ils ont mené une série de calculs basés sur des scénarios envisageant une possible origine naturelle mais non biologique de la phosphine sur cette. Parmi les sources envisagées figuraient ladu, des minéraux de surface propulsés en altitude, les volcans, et même la. Aucun de ces processus non biologiques ne s'avéra toutefois en mesure de produire plus d'un dix millième de lade phosphine détectée par les télescopes.Aux dires de l'équipe, produire sur Vénus la quantité de phosphine observée (un composé d'et de phosphore) requerrait aux organismes terrestres de travailler à 10 % seulement de leurs capacités maximales. Lesterrestres sont naturellement des productrices de phosphine: elles extraient ledes minéraux ou de labiologique, lui ajoutent de l'hydrogène puis rejettent de la phosphine dans leur. Les organismes vénusiens diffèrent probablement de leurs cousins terrestres. Toutefois, ils pourraient s'avérer être à l'origine de la phosphine détectée au sein de l'atmosphère vénusienne.La découverte de phosphine au sein des nuages de Vénus constitua une véritable surprise. Toutefois, les chercheurs ont confiance dans le résultat obtenu. "A notre grand soulagement, les conditions d'de suivi de Vénus par le réseau ALMA étaient favorables, Vénus étant alors visible sous unapproprié depuis la. Le traitement des données s'avéra cependant particulièrement délicat, ALMA n'étant pas conçu pour détecter de très subtils effets au sein d'objets particulièrement brillants telle la planète Vénus" précise Anita Richards du Centre Régional d'ALMA au Royaume-Uni et de l', par ailleurs membre de l'équipe. "Finalement, nous avons pu constater que l'un et l'autre instruments avaient effectué la même observation - une faibleà la longueur d'correspondant aude phosphine, où les molécules sont rétroéclairées par les nuages deplus élevée situés à moindre altitude" ajoute Jane Greaves, l'auteur principal de l'article publié ceau sein de la revue Nature Astronomy.Clara Sousa Silva de l'dedu Massachussets aux Etats-Unis et membre de l'équipe, a étudié la forme gazeuse de la phosphine en sa qualité de "biosignature" de la vie non consommatrice d'oxygène sur des planètes orbitantd'autres étoiles - lanormale produisant si peu d'oxygène. Aux dires de Clara Sousa Silva, "détecter de la phosphine sur Vénus constitue un événement totalement inattendu ! Cette découverte soulève de nombreuses questions, concernant notamment la capacité des organismes à survivre dans un tel environnement. Sur Terre, certains microbes peuvent supporter la présence d'de 5 % au sein de leur environnement. Les nuages de Vénus sont quant à eux quasi entièrement composés d'acide."L'équipe estime que sa découverte est particulièrement importante, en ce qu'elle permet d'écarter de nombreux autres processus de fabrication de la phosphine. Elle reconnaît toutefois que la confirmation de la présence de vie au sein de l'atmosphère vénusienne requiert des études plus poussées. Bien que les nuages composant la haute atmosphère vénusienne bénéficient de températures clémentes, voisines de 30 degrés Celsius, ils sont incroyablement acides - composés de 90 % d', ce qui pose des problèmes majeurs aux microbes tentant d'y survivre.Leonardo Testi,à l'ESO et Directeur des Opérations Européennes du réseau ALMA, n'a pas participé à cette étude mais conclut comme suit: "La production non-biologique de phosphine sur Vénus est exclue par notre compréhension actuelle de la chimie de la phosphine dans l'atmosphère des planètes rocheuses. Confirmer l'existence de vie au sein de l'atmosphère vénusienne constituerait une avancée majeure dans le domaine de l'astrobiologie. Il est indispensable de donner suite à ce passionnant résultat au travers d'autres études théoriques et observationnelles, afin d'exclure la possibilité que la phosphine puisse, sur d'autres planètes rocheuses, avoir une origine chimiquede celle que nous lui connaissons sur Terre".D'autres observations de Vénus et des planètes rocheuses situées en dehors de notre Système Solaire, au moyen notamment du futur Extremely Large Telescope, pourraient contribuer à déterminer la ou les source(s) de phosphine à leur surface, et donc des traces de vie extraterrestre.