Premier calcul GW tout électron sur 1 millier d'atomes !





Des chercheurs de l'lnstitut de recherche interdisciplinaire de Grenoble (lRlG) viennent de mettre au point un ensemble d'innovations théoriques ouvrant pour la première fois la voie à la simulation de systèmes de très grandes tailles (de l'ordre du millier d'atomes) dans uncomplexe.Le calcul des propriétés électroniques desorganiques est uneessentielle pour la compréhension et lades mécanismes physiques à l'œuvre dans les dispositifs de type photovoltaïque (PV)ou les OLED (diode électro-luminescente organique). Que ce soit pour l'étude des propriétés optiques de ces matériaux, ou plus indirectement pour celle des propriétés de, via les mécanismes de dopage notamment, les chercheurs de l'Irig développent depuis plusieurs années des méthodologies basées sur les théories de perturbation à N corps, et plus précisément laGW permettant d'accéder ab initio (i.e. à partir de principes premiers) aux grandeurs d'intérêt pour des systèmes physiques d'intérêt expérimental.La méthode de calcul des structures électroniques la moins coûteuse numériquement et la plus utilisée (la DFT, Density Functional Theory), s'applique uniquement à des systèmes qui se trouvent dans leur. La méthode GW permet quant à elle de calculer les excitations des molécules comme les spectres d', de photo-émission ou la. Mais le calcul des excitations d'unede 100par la méthode GW, bien que possible, requiert l'utilisation de super-ordinateurs.Fruit d'une collaboration entre des chercheurs de l'Irig et de l'Néel, und'innovations théoriques a permis de réduire significativement lacalculatoire de la méthode GW. Couplés à d'autres méthodes mises en place par ces équipes, leurs nouveaux développements ouvrent pour la première fois la voie à la simulation de systèmes de très grandes tailles (de l'ordre du millier d'atomes) dans un environnement électrostatique complexe.Ces développements, implémentés dans le code de calcul massivement parallèle beDeft, font actuellement l'd'un grand challenge sur l'extension AMD Rome du supercalculateur Irène du Très grand centre de calcul du CEA (TGCC) à Bruyères-le-Châtel, avec pour finalité ladu premier calcul GWsur un système d'un millier d'atomes.Ce travail s'appuie ainsi sur deux innovations fondamentales: lad'une technique de résolution de l'identité séparable, basée sur une approche en espace réel (illustration) d'une part, et d'autre part l'application des techniques d'analyse complexe dites deanalytique à la description du potentiel coulombien écranté (W), ingrédient central de la méthodologie GW.Duchemin I and Blase X. Separable resolution-of-the-identity with all-electron Gaussian bases: Application to cubic-scaling RPA. Journal of Chemical Physics , 2019Duchemin I and Blase X. Robust analytic-continuation approach to many-body GW calculations. Journal of Chemical Theory and Computation , 2020