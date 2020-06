Première détection en rayons X d'une protoétoile jeune

Gauche: image infrarouge Spitzer (rouge: 4.5 microns) et SOAR (vert: hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement entre 446...)

Droite: détection de HOPS 383 en rayons X avec Chandra (Le satellite Chandra est un télescope à rayons X. Il a été lancé en 1999 par la navette spatiale Columbia lors de la mission STS-93.)

© NASA/CXC/NOAO/Grosso N. et al.

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA, est l'agence gouvernementale responsable du programme...)

Les protoétoiles de classe 0 (âgées de 10 000 ans) représentent le stade d'évolution le plus précoce des étoiles semblables à notre Soleil. Dans ces protoétoiles jeunes, plus de la moitié de la masse se trouve encore dans une enveloppe étendue deet de poussières en chute libre, et pas dans l'centrale en formation, qui est donc cachée par une grande, rendant sa détection très difficile dans la plupart des longueurs d'Ainsi, bien que l'émission de rayons X soit une signature bien observée de l'magnétique dans les protoétoiles de classes I (âgées de 100 000 ans) et les étoiles jeunes, la présence d'une telle activité magnétique auclasse 0 est encore discutée. En effet, les quelques objets très enfouies détectés en rayons X dans les régions de formation d'étoiles n'étaient jusqu'à présent que des protoétoiles de classe I.L'observatoire spatial Chandra de laa détecté pour la première fois en rayons X une protoétoile certifiée de classe 0. HOPS 383, située dans led'Orion 3 à une distance de 1370 années-lumière, a été détectée pendant une puissante éruption en rayons X qui a duré environ 3et a atteint à son pic un niveau d'émission au moins 10 fois plus élevé que celui hors éruption (non détecté) de HOPS 383. Le spectre de l'émission en rayons X est très absorbé et montre une forte raie d'émission à 6.4 keV, provenant duneutre ou faiblement ionisé.Cette détection prouve que l'activité magnétique est déjà présente au stade d'évolution le plus précoce des étoiles de type solaire. Les rayons X contribuent à l'de la base du flot et irradient laneutre ou faiblement ionisée aude l'central. Une telle activité magnétique est la source probable des particules énergétiques qui avaient été proposées dans la littérature pour expliquer les anomalies d'abondances observées dans les météorites et lamoléculaire dans les protoétoiles jeunes.Evidence for magnetic activity at starbirth: a powerful X-ray flare from the0 protostar HOPS 383.Nicolas Grosso, Kenji Hamaguchi, David A. Principeet Joel H. Kastner 2020, Astronomy & Astrophysics, 638, L4.