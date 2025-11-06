🌟 Première simulation de la formation d'une naine brune par effondrement gravitationnel

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Rendu 3D montrant la surface de la naine brune de la simulation R1 à l'âge de deux semaines. L'échelle de couleur indique l'intensité du champ magnétique radial à la surface. Les lignes de flux vertes représentent les boucles magnétiques fermées, c'est-à-dire les lignes de champ qui bouclent du pôle magnétique nord au pôle magnétique sud à la surface. La flèche rouge indique l'axe du moment angulaire amplitude densité de courant entropie

Visualisation des champs magnétiques à l'intérieur d'une naine brune.

Simulation 3D de la naissance d'une naine brune par effondrement gravitationnel. Cette vidéo illustre l'évolution temporelle du processus de formation et sa croissance.

© Adnan-Ali AHMAD - CRAL

Les naines brunes fascinent les astronomes depuis des décennies: trop massives pour être des planètes mais insuffisamment pour briller comme des étoiles, leurs origines restent débattues.Se forment-elles comme les étoiles par effondrement gravitationnel de nuages de gaz, ou ressemblent-elles davantage à des planètes géantes ayant acquis d'extraordinaires quantités de matière ? Une équipe de recherche CNRS Terre & Univers (voir encadré) vient de simuler pour la première fois la naissance complète d'unepar, révélant les propriétés physiques de ces objets mystérieux à leurs débuts.Pour obtenir ce résultat, les chercheurs ont utilisé le code de calcul RAMSES sur les supercalculateurs français du TGCC et du CBPsmn. Ces simulations 3D de pointe intègrent tous les éléments physiques clés: gravité, rayonnement et champs magnétiques, interagissant à différentes échelles spatio-temporelles.L'équipe a ainsi modélisé l'effondrement de cœurs denses de faible masse (0,05 à 0,1 masse solaire) sur une gamme dynamique considérable, avec 8 ordres de grandeurs en étendue spatiale (1000 unités astronomiques à quelques milliers de kilomètres) et 17 ordres de grandeurs en densités (10à 10particules par). Cette approche auto-cohérente permet de suivre toute la séquence: effondrement isotherme, formation du premier coeur hydrostatique, dissociation de l'moléculaire H₂, et finalement la naissance de la naine brune.Les résultats fournissent l'image la plus détaillée à ce jour de cette formation. Les objets résultants présentent des rayons initiaux d'environ 0,75 rayon solaire et des masses d'environ 0,8 masse de Jupiter, croissant ensuite par accrétion.Point crucial: l'étude révèle que les naines brunes peuvent se former de manière similaire aux étoiles de faible masse, mais avec une phase de premier cœur prolongée, renforçant ainsi le scénario de formation stellaire. Les simulations démontrent également que le champ magnétique implanté dans l'objet naissant atteint environ 1 kilogauss à la surface, avec une structure principalement dipolaire.Ces travaux fournissent un cadre théorique pour les modèles visant à décrire l'évolution de ces objets de très faible masse. Les chercheurs prévoient maintenant d'analyser la naissance des disques circumstellaires autour de ces objets naissants et d'étudier l'évolution de leurs champs magnétiques.