Préparer de manière éco-efficiente des molécules chirales

Accessibles en 3 étapes à partir d'aldéhydes bon marchés, les carbènes aminoalkyles cycliques (CAAC) chiraux forment des complexes très stables avec le Ru, ce qui permet d'isoler par HPLC les deux énantiomères (+)-(R)-1 et (-)-(S)-1 avec d'excellents rendements et des puretés optiques optimales (>99.5% ee). © Marc Mauduit

Référence

Les molécules chirales, qui peuvent exister sous deux formes images l'une de l'autre dans un miroir, sont des incontournables de l'industrie pharmaceutique, cosmétique et agrochimique. Maîtriser chimiquement la forme produite est un enjeu de taille ende synthèse.Des scientifiques de l'ISCR (CNRS/ENSC Rennes/Université de Rennes 1/INSA Rennes), de l'IRL à UCSD, de l'ISM2 (CNRS/Université d'Aix-Marseille/Ecole Centrale Marseille) et du KAUST en Arabie Saoudite ont récemment démontré la possibilité de préparer de manière éco-efficiente des oléfines chirales par métathèse asymétrique grâce à uninédit à base de, lui-même chiral. Ces résultats, parus dans la revue, ont également fait l'd'un brevet pour les nombreuses possibilités qu'ils offrent en synthèseLa préparation de composés chiraux, de même formule chimique, mais dont les structures moléculaires sont l'image l'une de l'autre dans un, est un domaine detrès actif pour l'industrieet pharmacologique. Et pour cause: une différence de structure apparemment négligeable peut avoir un impact considérable sur l'biochimique et les propriétés physico-chimiques des deux formes chirales ou "énantiomères". Ainsi, un énantiomère peut soigner tandis que l'autre empoisonne, avoir des odeurs différentes ou être porteur d'une activité biologique tandis que l'autre l'inhibe.Unracémique, qui contient uneéquivalente des deux énantiomères, peut donc s'avérer inactif ou même dangereux. Laasymétrique (Prix Nobel de Chimie 2001, Knowles/Noyori/Sharpless), qui permet de préparer de façon sélective un des deux énantiomères d'unechirale, est donc en plein essor. Appliquée en métathèse des oléfines(Prix Nobel de Chimie 2005, Grubbs/Schrock/Chauvin), elle permet d'accéder à de nombreuses briques moléculaires très recherchées pour la préparation de molécules chirales plus complexes à visée pharmaceutique ou cosmétique.C'est dans ceque des chercheurs de l'des sciences chimiques de Rennes (CNRS/ENSC Rennes/Université de Rennes 1/INSA Rennes), de l'Unité mixte internationale basée à l'à San Diego (CNRS/UCSD), de l'Institut des sciences moléculaires de Marseille (CNRS/Université d'Aix-Marseille/Ecole Centrale Marseille) et de la King Abdullah University ofand Technology (KAUST) en Arabie Saoudite ont développé uneinnovante permettant d'accéder rapidement aux premiers catalyseurs à base de ruthénium optiquement purs contenant des ligands carbèniques chiraux inédits. Ces carbènes aminoalkyles cycliques (CAAC) forment avec le ruthénium des complexes suffisamment stables pour permettre lade leur forme énantiomère par chromatographie enà haute performance (HPLC), ce qui permet d'isoler chaque énantiomère.Lechiral ainsi obtenu est optiquement pur à plus de 99% ee et son action catalytique a été testée pour deux types de métathèses asymétrique: l'ouverture de cycles suivi d'une métathèse(ou ROCM) et la métathèse croisée (ou CM). Dans le premier cas, une excellente énantiosélectivité de plus de 90% ee a été observée. En métathèse croisée asymétrique, une sélectivité de 50% ee a pu être démontrée, un résultat très prometteur si l'on considère qu'il surpasse déjà les meilleurs catalyseurs décrits à cedans la littérature. Des calculs théoriques ont permis d'élucider l'origine de cette sélectivité et permettront encore d'optimiser learchitectural des ligands carbènes utilisés. Ces travaux, en rupture avec l'existant, ont fait l'objet d'un dépôt de brevet et ont récemment été publiés dans la revueOptically Pure C1‑Symmetric Cyclic(alkyl)(amino)carbene Ruthenium Complexes for Asymmetric Olefin MetathesisJennifer Morvan, Francois Vermersch, Ziyun Zhang, Laura Falivene, Thomas Vives, Vincent Dorcet, Thierry Roisnel, Christophe Crevisy, Luigi Cavallo, Nicolas Vanthuyne, Guy Bertrand, Rodolphe Jazzar et Marc Mauduit2020, 142, 19895−19901.