Quand la rupture fait des vagues

Motifs d'ondes observés sur les images de plaquettes SOI après fracturation. ©CEA

Une équipe du laboratoire Modélisation et Exploration des Matériaux de l'Irig, en collaboration avec des chercheurs de la DRT et de la société Soitec ont décrypté le mécanisme à l'origine des défauts observés à la surface des plaques delors de la fabrication de substrats SOI.​Les substrats de silicium-sur-isolant SOI utilisés pour la fabrication de composants électroniques haute performance / basse consommation comprennent un film de silicium monocristallin obtenu par fissuration d'un silicium. Pour contrôler avec précision ce plan de, une fine couche de minuscules cavités est créée à la profondeur désirée pard'ionsà l'intérieur de la plaquette (SmartCutTM). Laainsipar la fracture présente une alternance de textures rugueuses et lisses. Or, ces inhomogénéités peuvent impacter les performances du circuit qui sera gravé sur cette surface.Une équipe du laboratoire Modélisation etdesde l'Irig, en collaboration avec des chercheurs de la DRT et Soitec (un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants) ont décrypté le mécanisme à l'origine des défauts observés à la surface des plaques de silicium lors de la fabrication de substrats SOI.Sur les images de plaquettes prises après fracturation, des motifs analogues aux ondes naissant dans le sillage d'un(Figure) ont mis les chercheurs sur la piste des ondes sonores. Ils ont donc mesuré lade propagation de la fissure ainsi générée par le(quelques km/s) grâce à un dispositifinfra-rouge et analysé avec despiézo-électriques les ondes acoustiques émises. Ces ondes se propagent d'un côté à l'autre du front de fracture et se réfléchissent à l'extrémité de la plaquette de silicium, qui se comporte comme unou un résonateur. Le système ne sélectionne ainsi que certaines ondes sonores de flexion dont les vitesses sont enavec celle de la fracture. Ces ondes de flexion produisent des déformations périodiques de la lame de silicium qui dévient la fracture de sanominale, d'où les variations de rugosité observées. Un modèle simple permet de vérifier que la périodicité des motifs est en accord ce qui est observé expérimentalement.Cette découverte va permettre d'aller encore plus loin dans l'amélioration de ce procédé de fabrication de composants électroniques. Plus largement, elle va aider à la compréhension de lade la rupture fragile des matériaux.Massy D, Mazen F, Landru D, Ben Mohamed N, Tardif S, Reinhardt A, Madeira F, Kononchuk O and Rieutord F. Crack frontwith self-emitted acoustic waves. Physical Review Letters , 2018