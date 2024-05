Quantique: première image d'atomes se transformant en ondes

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



L'image montre des atomes de Lithium refroidis près du zéro absolu apparaissant comme des points rouges sur l'image.

En combinant plusieurs de ces images, les auteurs ont pu observer les atomes se comporter comme des ondes.

Crédit: Verstraten et al.

Pour la première fois, des physiciens ont réussi à capturer une image claire montrant des atomes individuels se comportant comme une onde. Cette découverte offre une démonstration éclatante du principe de dualité onde-particule, une des bases de laLes chercheurs ont utilisé une nouvelle technique d'imagerie, encore en attente de révision par les pairs, publiée sur le serveur préliminaire arXiv. Ils ont refroidi desdeà uneproche du zéro absolu en les bombardant deissus d'un laser. Cette étape a pour but de ralentir leur mouvement. Ensuite, grâce à des lasers supplémentaires, les atomes ont été confinés dans unEn alternant l'activation et la désactivation de ce réseau, les atomes ont oscillé entre un état quasi-particulaire confiné et un état ressemblant à une onde. Cette manipulation a permis aux scientifiques d'observer la transformation des atomes et de comprendre comment ils se comportent en ondes au fil du temps.Selon Louis de Broglie et, les pionniers de ce concept en 1924 et 1926 respectivement, tous les objets de taille quantique, donc touteà très petite échelle, existent simultanément sous forme de particules et d'ondes. Cette propriété contre-intuitive de laquantique a été observée dans de nombreuses expériences jusqu'alors de manière indirecte.Le microscope utilisé dans cette étude capture laémise par les atomes, permettant de visualiser les changements de leur état. Cette technique d'imagerie pourrait accélérer notre compréhension de systèmes atomiques complexes et éclairer certains états exotiques de la matière, comme ceux trouvés dans les noyaux d'étoiles à neutrons ou le, soupçonné d'avoir existé juste après le