Quelles avancées pour les oscillateurs optoélectroniques ?

Systèmes complexes à base de composants optiques et électroniques, les oscillateurs optoélectroniques génèrent un intérêt croissant dans le monde de la recherche. Des chercheurs de l'institut FEMTO-ST et de l'université du Maryland, eux-mêmes contributeurs de premier plan dans le domaine, ont rédigé un état de l'art de ces travaux. Publié dans, ce texte synthétise les avancées théoriques et appliquées de ces trente dernières années.Les oscillateurs optoélectroniques (OEO) comportent une partieet une partie électronique, reliées entre elles via uneà boucle fermée comprenant un retard. Cette configuration provoque de nombreux types d'instabilités, sous la forme de fluctuations ou des oscillations des grandeurs internes optiques et électroniques. Elle a ainsi pour intérêt de produire, de manière très précisément contrôlée, des oscillations complexes avec des fréquences potentiellement très élevées, supérieures au gigahertz. Un OEO peut rester stable, générer des oscillations périodiques, multipériodiques ou mêmechaotiques. Des chercheurs de l'institut FEMTO-ST (CNRS/Université Bourgogne-Franche-Comté) et de l'du Maryland, très impliqués dans ces recherches, ont rédigé une synthèse de l'état de l'art sur ces objets méconnus, mais à très fort potentielet technologique.D'abord cantonnés à l'état d'objets théoriques, les OEO ont en effet trouvé de plus en plus d'applications. Ils permettent d'étudier des phénomènes variés et complexes, avec un excellentde cohérence entre les résultats théoriques et expérimentaux. Les auteurs démontrent ainsi la viabilité d'applications des OEO comme lapar le chaos ou des processeurs d', qui émulent certaines propriétés d'un réseau de neurones artificiels.Optoelectronic oscillators with time-delayed feedback,Y. K. Chembo, D. Brunner, M. Jacquot et L. Larger.Reviews of Modern Physics. 91, 035006 (2019)DOI: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.91.035006 - Maxime Jacquot -maxime.jacquot at univ-fcomte.frINSISinsis.communication at.fr