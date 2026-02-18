💥 Rare: une superflare capturée en direct

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Illustration artistique d'une tempête solaire éruptive.

Crédit: NASA's Goddard Space Flight Center/Genna Duberstein

Photographier un éclair au moment précis où il frappe, on peut considérer cela comme un coup de chance. Capturer le début d'une explosion à la surface d'une étoile présente une difficulté similaire pour les astronomes, car ces événements sont à la fois brefs et imprévisibles. La communautés'efforce pourtant constamment de saisir ces instants fugaces, afin de mieux comprendre les mécanismes des phénomènes cosmiques les plus énergétiques.En novembre 2024, un instrument spatial, le SVOM/GRM, a réalisé une performance exceptionnelle en parvenant à détecter une superflare, une éruption gigantesque, sur l'étoile HD 22468 au moment même de son déclenchement. Cette observation constitue une première pour une étoile de type RS CVn, offrant ainsi une vision directe de ces explosions d'une rare violence.Une superflare correspond à une libération soudaine d'énergie à la surface d'une étoile, d'une intensité bien supérieure aux éruptions de notre. En l'espace de quelques, elle peut émettre l'équivalent de plusieursde l'énergie émise normalement par l'étoile. Ces événements extrêmes font temporairement briller l'étoile avec une intensité accrue, particulièrement dans les longueurs d'à haute énergie comme les rayons X.Les étoiles de type RS CVn sont généralement des systèmes binaires où deux étoiles orbitent très proches l'une de l'autre. Cette proximité génère des interactions magnétiques particulièrement fortes, rendant ces astres remarquablement actifs. Leur couronne, une région extrêmement chaude, accumule des tensions magnétiques qui se relâchent de manière brutale lors des superflares.L'analyse des données collectées a montré des températures atteignant jusqu'à 100 millions de degrés. Le pic d'émission en rayons X durs est arrivé en premier, suivi par une émission plus prolongée en rayons X mous et en lumière visible. Cette chronologie des événements aide à reconstituer la manière dont l'énergie se diffuse lors de ces explosions.Ces mesures précises permettent d'améliorer les modèles informatiques décrivant le comportement des étoiles. Une meilleure compréhension des superflares aide également à évaluer leur impact potentiel sur les exoplanètes environnantes, notamment en ce qui concerne leur habitabilité.