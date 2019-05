La réalité augmentée fait son entrée dans le secteur de la construction



© Projet INSISTER

hauteur (La hauteur a plusieurs significations suivant le domaine abordé.)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La matière...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

efficacité énergétique (En physique et ingénierie mécanique, l'efficacité énergétique (ou efficacité thermodynamique) est un nombre sans dimension, qui est le rapport entre ce qui peut être...)

usage (L’usage est l'action de se servir de quelque chose.)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout », comme...)

plomberie (La plomberie est une spécialité de l'ingénieur en Mécanique appliquée au bâtiment et du plombier spécialisé, regroupant l'ensemble des techniques utilisées pour faire circuler des fluides...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

DEMO (DEMO (pour DEMOnstration Power Plant) est un projet de réacteur nucléaire à fusion qui devrait être construit pour succéder au...)

Un examen en temps réel de la construction des bâtiments

réalité augmentée (La notion de réalité augmentée désigne les systèmes (au sens informatique) qui rendent possible la superposition d'un modèle virtuel 3D ou 2D à la perception que nous avons naturellement de...)

vidéo (La vidéo regroupe l'ensemble des techniques, technologie, permettant l'enregistrement ainsi que la restitution d'images animées, accompagnées ou non de son,...)

base de données (En informatique, une base de données (Abr. : « BD » ou « BDD ») est un lot d'informations stockées dans un dispositif informatique....)

réalité virtuelle (La réalité virtuelle est une simulation informatique interactive immersive, visuelle, sonore et/ou haptique, d’environnements réels ou imaginaires.)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

argent (L’argent ou argent métal est un élément chimique de symbole Ag — du latin Argentum — et de numéro atomique 47.)

triangulation (En géométrie et trigonométrie, la triangulation est une technique permettant de déterminer la position d'un point en mesurant les angles entre ce point et d'autres points de référence dont la position est...)

positionnement (On peut définir le positionnement comme un choix stratégique qui cherche à donner à une offre (produit, marque ou enseigne) une position crédible, différente et attractive au sein d’un marché et dans l’esprit des clients...)

Des modèles informatiques 3D intelligents

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

outil (Un outil est un objet finalisé utilisé par un être vivant dans le but d'augmenter son efficacité naturelle dans l'action. Cette augmentation se traduit par la simplification...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil...)

planification (La planification est la programmation d'actions et d'opérations à mener)

diagnostic (Le diagnostic (du grec δι?γνωση, diágnosi, à partir de δια-, dia-, „par, à travers, séparation, distinction“ et γν?ση, gnósi, „la...)

laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique) amplifiée par émission stimulée. Le terme laser provient de...)

démonstration (En mathématiques, une démonstration permet d'établir une proposition à partir de propositions initiales, ou précédemment démontrées à partir de propositions...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

vie (La vie est le nom donné :)

toit (Le toit est la structure couvrant la partie supérieure d'un édifice, permettant principalement de protéger son intérieur contre les...)

Les chantiers de construction sont souvent chaotiques, désorganisés et sales, ce qui complique le suivi de la progression des installations. L'intégration d'éléments virtuels dans ces sites devrait offrir aux entrepreneurs, aux architectes, aux promoteurs ou à leurs clients une impression beaucoup plus réaliste de la conception du bâtiment.Le secteur du bâtiment représente 40 % de la consommation énergétique de l'UE. Le projet Energy Efficient Buildings, une initiative conjointe de la Commission européenne et du secteur de la construction, a été lancé pour réduire de 50 % la consommation énergétique prévue dans les bâtiments d'ici 2030, en utilisant les meilleures pratiques et technologies actuelles.Les bâtiments sont rarement à lades attentes les concernant end'efficacité et de qualité énergétiques. Le projet INSITER, financé par l'UE, a été mis en place pour combler le fossé entre les économies d'prévues et réelles des bâtiments à hautebasés sur l'd'éléments préfabriqués. INSITER a présenté und'outils et de méthodologies avancés qui empêchent ou minimisent de manière significative les pertes d'énergie causées par un assemblage défectueux des éléments du bâtiment ou des installations défaillantes des systèmes mécaniques, électriques et dependant lade construction. "Nos concepts tournés vers l'avenir reposent sur des processus d'inspection sur site pendant la phase de construction, par opposition à l'approche traditionnelle post-inspection", explique André van Delft, PDG et fondateur deConsultants, la société néerlandaise qui a coordonné INSITER.Il est vrai que lase rencontre plus fréquemment dans les industries du divertissement et du jeu. Son application présente pourtant de nombreux avantages pour le secteur de la construction. Disposer d'un accès instantané à unenumérisée permet aux inspecteurs de comparer avec précision ce qui est construit par rapport au modèle BIM (modélisation des informations d'une construction). Les éléments problématiques sont ainsi plus faciles à identifier et les problèmes graves peuvent être détectés et résolus de manière instantanée."Le caractère innovant d'INSITER réside essentiellement dans le développement d'outils intuitifs et économiques d'auto-inspection grâce à l'usage de la réalité augmentée. Contrairement à la, qui crée untotalement nouveau et indépendant duréel, la réalité augmentée se base sur un modèle 3D et le combine avec les informations provenant du bâtiment en temps réel", note M. van Delft. Combiner les modèles architecturaux virtuels avec la réalité du chantier améliore l'efficacité et la précision, limite les erreurs et permet d'économiser du temps, de l'et des ressources. "Par ailleurs, la réalité augmentée peut être intégrée à des applications mobiles qui effectuent des calculs deà partir d'informations géospatiales, des systèmes deglobal et d'intérieur, permettant aux utilisateurs d'y accéder sur des smartphones ou des tablettes", ajoute M. van Delft.Même lade visualisation la plus sophistiquée dépend de la qualité dessur lesquelles elle est basée. C'est là que la BIM entre en jeu.L'de BIM aide à créer et à gérer les informations, permettant aux équipes d'utiliser un système cohérent de modèles informatiques 3D ainsi que les informations pertinentes qu'il contient, plutôt que des ensembles séparés de documents ou de plans. Le fait de disposer de la même compréhension spatiale de l'environnement bâti permet aux architectes, aux entrepreneurs et aux ingénieurs en structures de travailler en collaboration plus étroite lorsqu'ils accèdent à la conception et la mettent à, ce qui réduit les coûts liés aux défaillances.INSITER offre aux utilisateurs la possibilité d'afficher des données deaméliorées provenant d'instruments de mesure et de, en les intégrant à la BIM. Il s'agit notamment des données recueillies grâce à des scanners3D, des caméras thermiques et des détecteurs acoustiques et de vibrations, lors des activités desur le terrain d'INSITER. Les membres du projet ont mis à jour les modèles informatiquesau long du cycle dedes bâtiments, même après la fin de leur construction, pour évaluer la qualité de la maintenance.Parmi les cas de démonstration figuraient l'extension d'un centre de soins en Allemagne, en surélevant son, la rénovation d'un complexe scolaire en Italie, la surveillance des performances d'un immeuble de bureaux récemment construit en Espagne et la rénovation d'un bâtiment universitaire aux Pays-Bas.En combinant plusieurs technologies de pointe, l'application d'INSITER a pu réduire de manière considérable le déséquilibre entre la performance énergétique prévue lors des phases de conception et celle réelle lors de la mise en service d'un bâtiment. Cela devrait permettre d'éviter des erreurs coûteuses tout en garantissant une bonne qualité de construction ainsi que des économies d'énergie optimales tout au long du cycle de vie du bâtiment.Pour plus d'information voir:- Projet INSITER