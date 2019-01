Sur le même thême

Recycler le CO2 plus efficacement et proprement ?



Les chercheurs de l'Institut Frédéric-Joliot et leurs partenaires ont élaboré un nouveau catalyseur particulièrement efficace pour la réduction du CO2 dans l'eau.Le CO2, avec les autres gaz àqui s'accumulent dans l'depuis l'ère préindustrielle, est l'une des causes dominantes duactuel. A lade nouveaux moyens durables pour produire de l', les scientifiques imaginent des procédés innovants pour recycler ce CO2 enou en brique de synthèse pour des composés organiques d'intérêt, par exemple pharmaceutiques.Le CO2 peut être réduit en(CO), lui-même pouvant être recyclé en hydrocarbures (procédé de Fischer-Tropsch). La réduction du CO2 nécessite cependant d'importants apports en énergie et l'emploi de différents acides et solvants, nocifs pour l'. Pour pallier ces problèmes, des chercheurs de l'Frédéric-Joliot (I2BC@Saclay) et leurs partenairesviennent d'élaborer unqui offre une réduction efficace et propre du CO2 en CO en milieu aqueux. Ce dernier aspect est fort intéressant car l'est en mêmeun solvant propre et une source de protons nécessaires pour la réaction. Ce système ne nécessite donc pas d'additifs de type acides organiques habituellement employés.Cehyper efficace est une porphyrine deà structure cyclique, comme l'hème de l'hémoglobine qui sert à fixer l'dans les globules rouges. Il possède une grande stabilité, ce qui signifie qu'il peut servir longtemps avant d'être remplacé. Grâce à l'ajout de fonctions portant des charges positives proche de l'de fer, saest accélérée de plusieurs ordres de grandeur par rapport aux catalyseurs décrits jusqu'à présent dans la littérature. Ces éléments en font une alternative bien plus économe en énergie que les solutions actuelles. Les mécanismes de cette formidable hausse des performances ne sont pas encore bien compris: les chercheurs s'attellent donc à présent à les expliquer.