Une rhéologie unifiée pour les milieux granulaires humides et secs

Champ de vitesses des particules dans un écoulement (à gauche).

© LMGC, IATE

De nombreuses forces entrent en jeu dans le comportement des empilements de grains. Ces milieux complexes se déforment ou se maintiennent différemment selon leur humidité. Pour simplifier la description de ces comportements, des chercheurs du LMGC et du IATE ont établi levisco-cohésif, un nombre sansqui condense l'effet de plusieurs forces à la fois et qui devrait faciliter la modélisation des milieux granulaires.Lehumide, laou le café moulu sont des exemples de milieux granulaires, constitués de particules collées par différentes forces. Des ponts capillaires peuvent se former en utilisant ladede l'contenue dans les, ce qui fait qu'unde sable doit être mouillé pour tenir debout, mais on retrouve également des forces de van der Waals, issues d'interactions entre, ainsi que des forces de frottement et de cisaillement. Le détail de leur rôle est mal connu, ce qui complique la modélisation et la compréhension de la rhéologie des milieux granulaires. Des chercheurs du Laboratoire deet LMGC , CNRS/Université de Montpellier) et du laboratoiredes agro-polymères et technologies émergentes ( IATE , INRAE/Université de Montpellier/Cirad/Montpellier SupAgro) ont montré que plusieurs de ces paramètres pouvaient être combinés en une seule valeur sans unité: le nombre visco-cohésif.Celui-ci couvre en effet lade confinement, le taux de cisaillement et les interactions liées aux forces visqueuses et cohésives. Les chercheurs ont obtenu le nombre visco-cohésif en exploitant le principe d'additivité des contraintes. Lorsque les forces liées à la cohésion et à la viscosité s'annulent, on retrouve le nombre inertiel, déjà utilisé pour les écoulements de matériaux granulaires non cohésifs. Le nombre visco-cohésif est donc unede ce nombre inertiel, unifiant ainsi les modèles de matériaux granulaires humides et secs pour décrire leur comportement dans un même cadre. Cela ouvre la voie à leur modélisation àet à des applications pour la conception de malaxeurs, de silos à grains ou de structures paravalanches.Additive Rheology of Complex Granular Flows,T.T. Vo, S. Nezamabadi, P. Mutabaruka, J.-Y. Delenne et F. Radjai,11:1476 (2020)INSIS - insis.communication at.fr- Franck Radjai - LMGC - franck.radjai at umontpellier.fr