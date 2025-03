De la science dans le fartage des skis ⛷️

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



En raison de la friction entre les skis et la neige, le choix des skis et de la cire influence fortement les performances chez les athlètes d'élite.

En ski de fond, une mauvaise cire peut vous faire perdre une course et une bonne cire peut vous aider à monter sur le podium. C'est dire l'importance que revêt le fartage dans cette discipline.Dans un article qui vient de paraître dans la revue, des chercheurs de l'présentent un système qu'ils ont conçu pour aider les spécialistes du fartage à choisir la meilleureski-cire pour les athlètes d'élite."Présentement, le choix de la combinaison ski-cire repose sur l'expertise des spécialistes du fartage, sur les résultats de tests de glisse menés sur les pistes le jour des compétitions et sur les “sensations” des skieurs lors des essais qui précèdent une course", souligne l'un des auteurs de l'étude, Julien Lépine , professeur au Département d'opérations et systèmes de décision de l'Laval,et ex-skieur de fond de niveau universitaire.Cette façon de procéder fonctionne dans la grande majorité des cas, mais elle peut parfois mener à de mauvais choix qui se répercutent sur les performances des athlètes, poursuit-il. "De plus, les “recettes” de fartage ont été développées à partir de cires contenant des composés fluorés. Ces cires sont maintenant interdites et il faut s'adapter aux nouveaux produits de fartage. On recommence à la case départ."Afin de mettre un peu plus de science dans l'art du fartage, le professeur Lépine, l'étudiant-chercheur Nicolas Quirion Cantin et le professeur André Bégin-Drolet , du Département de génie mécanique, ont conçu et construit un tribomètre qui sert à mesurer les forces de friction entre les skis et la neige.Leur système comprend un chariot monté sur des skis sur lequel est installée une charge simulant un skieur. "Le chariot est relié à un treuil et nous mesurons la force requise pour mettre le chariot en mouvement et pour le faire avancer à une vitesse donnée", précise le professeur Lépine.Ce système a été mis à l'essai en mars 2023 sur une piste expérimentale installée sur le campus de l'Université Laval dans le cadre des activités du Campus nordique. "Le prototype fonctionne bien et il a produit des résultats intéressants qui nous ont permis de simplifier le protocole d'essais", résume leEn théorie, ce tribomètre pourrait être utilisé avant une compétition pour tester différentes cires sur différents modèles de skis dans des conditions de neige données. "Notre tribomètre ne vise pas à remplacer les spécialistes du fartage, insiste le professeur Lépine, mais bien à leur fournir des données qui faciliteront leur travail. Nous croyons que notre système pourrait les aider à choisir la combinaison ski-cire qui permettra aux athlètes d'offrir les meilleures performances possibles."