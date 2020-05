Des scientifiques créent et étudient un nouvel atome exotique

Dispositif expérimental pour synthétiser des atomes d'hélium pioniques à l'Institut Paul Scherrer (Image: Masaki Hori / Collaboration ASACUSA)

Une équipe de scientifiques de la collaboration ASACUSA a transporté à l'Institut Paul Scherrer (PSI), près de Zurich, des équipements du CERN afin de permettre la production d'unexotique, prédit par lamais jamais vérifié expérimentalement, et a réalisé les premières mesures de la façon dont cetabsorbe laet résonne avec celle-ci. Les résultats, publiés dans la revue, sont inédits: il s'agit de la première mesure spectroscopique d'un atome exotique contenant un, à savoir une particule constituée de deux particules fondamentales appelées quarks.Remplacez und'un atome par une particule lourde denégative, et vous obtenez ce qu'on appelle un atome exotique. De tels atomes ont généralement une durée detrès courte. Ils constituent un excellent moyen d'étudier les propriétés de la particule qui remplace l'électron dans l'atome et de rechercher des phénomènes denon prédits par le Modèle standard , explique Masaki Hori, co-porte-parole d'ASACUSA.Le nouvel atome étudié par l'expérience consiste en un noyau d'unde l'hélium (hélium-4), un électron et un pion de charge négative à un niveau d'plus élevé. Sa durée de vie est plus de mille fois supérieure à celle d'aucun autre atome contenant un pion. Pour réaliser ces atomes, l'équipe a utilisé des pions de charge négative fournis par lede 590 MeV du, qui est la source la plus intensive de ces pions au, et les a focalisés, au moyen d'un, sur une cible contenant de l'hélium(les superfluides sont des fluides dont l'écoulement se fait sans résistance aucune). La cible, de même que l'aimant, ont été réalisés au CERN et acheminés au PSI pour cette étude.Ensuite, pour confirmer que les atomes ont bien été créés, et pour étudier la façon dont ils absorbent la lumière et résonnent avec celle-ci, l'équipe a envoyé sur la cible une lumière laser, à différentes fréquences, en recherchant des cas où les pions effectuent un saut quantique entre les différents niveaux d'énergie des atomes qui les contiennent.Procédant par tâtonnements à différentes fréquences laser, l'équipe a été en mesure d'identifier un saut spécifique. Ce saut devait produire l'du pion par le noyau d'hélium, ce dernier se décomposant alors en un, unet une particule composite faite d'un proton et d'un neutron. Les scientifiques ont détecté ces fragments au moyen d'une batterie de détecteurs de particules également réalisés au CERN et acheminés au PSI, confirmant ainsi que les pions avaient effectivement réalisé ce saut.La prochaine étape pour les scientifiques sera d'améliorer la précision avec laquelle ce saut a été identifiée et de rechercher d'autre sauts, qui pourraient être utilisés pour mesurer la masse des pions et mettre à l'épreuve le Modèle standard.