Les scientifiques trompés ? La Voie Lactée n'est PAS comme les autres galaxies 🔭

Images de 378 satellites répartis dans 101 systèmes avec satellites confirmés. Les cadres sont colorés selon leur nombre. Dimensions: 40" par image, issues de DESI Imaging DR9.

Depuis des décennies, la Voie lactée est utilisée comme une clé pour percer les mystères de la formation des galaxies. Mais, est-elle réellement une représentante typique de ces structures ? De récentes recherches menées par des scientifiques bousculent cette hypothèse en pointant ses singularités.Ces travaux, publiés dans, sont lede la SAGA Survey, une initiative internationale visant à comparer des galaxies semblables en taille à la. Lancée par Risa Wechsler et ses collègues, cette enquête cosmique a scruté 101 galaxies analogues pour mieux comprendre leur évolution.L'étude révèle que l'histoire de la Voie lactée diffère de celles de nombreuses galaxies comparables. Alors que certaines comptent jusqu'à 13 galaxies satellites, la nôtre n'en héberge que quatre principales. Parmi elles figurent les Nuages de Magellan, deux objets particulièrement massifs.Ces galaxies satellites jouent un rôle clé dans la compréhension des halos de matière noire, ces gigantesques structures invisibles qui entourent les galaxies. Les chercheurs ont identifié 378 galaxies satellites autour de leurs hôtes, un exploit nécessitant des techniques d'analyse minutieuses pour différencier ces objets d'undense.Les Nuages de Magellan ne sont pas uniquement remarquables par leur taille. Ils forment encore des étoiles, contrairement aux autres satellites de la Voie lactée, qui ont cessé toute activité de ce type. Cette particularité intrigue les chercheurs. Pourquoi la Voie lactée semble-t-elle inhiber la formation stellaire dans ses plus petites galaxies satellites ?Une des hypothèses avancées est liée à l'influence gravitationnelle des halos de matière noire. Ces structures pourraient étouffer la formation stellaire en absorbant les gaz nécessaires à ce processus. Cependant, d'autres facteurs, spécifiques à notre, pourraient entrer en jeu.Une autre découverte majeure de la SAGA Survey est que les galaxies analogues dotées de satellites massifs tendent à en posséder davantage. La Voie lactée fait figure d'exception, avec un nombre réduit de compagnons gravitant autour d'elle.Pour affiner ces résultats, des simulations informatiques sont en cours de développement. Elles permettront d'élaborer des modèles plus précis de la formation galactique, en tenant compte de l'ensemble des données collectées.Avec ces avancées, les scientifiques ouvrent une nouvelle fenêtre sur l'Univers. S'il reste encore de nombreuses questions en suspens, l'enquête SAGA offre une perspective élargie sur les mécanismes qui façonnent les galaxies.