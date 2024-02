Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

L'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) a observé la galaxie spirale

Crédit: Jonathan Bland-Hawthorn et Thorsten Tepper-Garcia/University of Sydney

A gauche: la distribution de gaz.

Au milieu: les mouvements de gaz dus aux mouvements sismiques à petite échelle ont été révélés dans BRI 1335-0417, avec des modèles de bras en spirale indiqués dans la ligne noire. Les parties bleues se dirigent vers nous, tandis que les parties rouges s'éloignent de nous.

À droite: une distribution et des mouvements similaires sont observés dans une simulation numérique formant (Dans l'intonation, les changements de fréquence fondamentale sont perçus comme des variations de...) champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

Crédit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), T. Tsukui, et al., Bland-Aubépine et Tepper-Garcia 2021

Dans les confins de l'espace, la galaxie BRI 1335-0417 se révèle être un véritable trésor astronomique. Âgée de plus de 12 milliards d'années, cette spirale lointaine, la plus ancienne et la plus éloignée jamais observée, offre unesur les premiersde l'À l'aide du télescope ALMA au Chili, une équipe internationale de chercheurs a capturé un phénomène jamais observé auparavant dans uneaussi ancienne: dessismiques. Ces ondulations, similaires à celles d'un caillou jeté dans un, révèlent des indices précieux sur la formation des galaxies spirales comme la nôtre.Takafumi Tsukui, de l'Université nationale australienne, chef de cette étude, explique que l'du mouvement du gaz dans BRI 1335-0417 fournit des informations essentielles sur la formation des étoiles dans cette galaxie. Les chercheurs ont également identifié une structure en forme de barre dans lede la galaxie, la plus distante jamais observée. Cette structure pourrait perturber le mouvement du gaz dans les galaxies spirales et le transférer vers le centre galactique.Cet intérêt pour BRI 1335-0417 vient du fait que les structures en spirale sont rares dans l'Univers primitif. Cette galaxie, ayant unesimilaire à la, forme des étoiles à un rythme plusieurs centaines de fois supérieur à notre galaxie, selon Emily Wisnioski, co-auteure de l'étude.L'observation d'ALMA, combinée à des simulations informatiques, aide à reconstituer l'évolution de BRI 1335-0417, notamment l'accumulation de gaz et la formation subséquente d'étoiles. Ces découvertes, publiées dans les, apportent un nouvel éclairage sur la formation des galaxies spirales dans l'univers jeune, nous rapprochant un peu plus de la compréhension de nos origines cosmiques.