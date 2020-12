Un seul épisode de formation d'étoiles a créé le bulbe central de la Voie lactée

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)



Vue de la région centrale de la voie lactée (La Voie lactée (appelée aussi « notre galaxie », ou parfois simplement « la Galaxie », avec une majuscule) est le nom de la galaxie dans laquelle se situent le Système solaire...)

bulbe (Un bulbe est une pousse souterraine verticale disposant de feuilles modifiées utilisées comme organe de stockage de nourriture par une plante à dormance.)

galaxie (Galaxies est une revue française trimestrielle consacrée à la science-fiction. Avec ce titre elle a connu deux existences, prenant par ailleurs la suite de deux autres Galaxie, cette fois au singulier.)

ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.)

superficie (L'aire ou la superficie est une mesure d'une surface. Par métonymie, on désigne souvent cette mesure par le terme « surface » lui-même (par exemple, on parle de la...)

caméra (Le terme caméra est issu du latin : chambre, pour chambre photographique. Il désigne un appareil de prise de vues animées, pour le cinéma, la télévision ou la vidéo.)

énergie sombre (En cosmologie, l'énergie sombre est une forme d'énergie hypothétique remplissant tout l'Univers et exerçant une pression négative se comportant comme une force gravitationnelle répulsive....)

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument d'optique permettant d'augmenter la luminosité ainsi que la...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

En savoir plus:

Volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension d'un objet ou d'une partie de l'espace.)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Comme la plupart des galaxies spirales, la Voie lactée a en son centre une condensation d'étoiles à peu près sphérique appelée bulbe. La formation de ce bulbe est un mystère de longue date, de nombreuses études suggèrent qu'il s'est formé au fil duà travers de multiples épisodes de formation d'étoiles.Une nouvelle étude vient contredire cette hypothèse. Elle révèle en effet que la majorité des étoiles ducentral de notrese sont formées en un seul épisode court de formation d'étoiles il y a plus de 10 milliards d'années. Pour arriver à cette conclusion, les astronomes ont étudié des millions d'étoiles sur 200 degrés carrés de, soit uneéquivalente à 1 000 pleines lunes. Ils ont utilisé la(DECam) sur leVictor M. Blanco de 4 mètres à l'observatoire interaméricain Cerro Tololo au Chili. Cet appareil photo grandest capable de capturer 3 degrés carrés de ciel en une seule exposition.L'équipe a collecté plus de 450 000 photographies individuelles qui leur ont permis de déterminer avec précision les compositions chimiques de millions d'étoiles. La richesse desqui en résulte devrait alimenter de nombreuses autres études scientifiques.The Blanco DECam bulge survey. I. The survey description and early results - MNRAS499.R. Michael Rich, Christian I. Johnson, Michael Young, Iulia T. Simion, William I. Clarkson, Catherine Pilachowski, Scott Michael, Andrea Kunder, A. Katherina Vivas , Andreas Koch, Tommaso Marchetti, Rodrigo Ibata, Nicolas Martin, Annie C. Robin, Nadège Lagarde, et al.