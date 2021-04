La signature magnétique: statut thermique et magmatique d'une planète ?

Structure interne de Mercure.

Le cœur métallique s'étend depuis le centre sur un large rayon.

La planète Mercure, Hermès en grec, présente un champ magnétique très faible, équivalent à 1 % du champ magnétique terrestre en intensité. L'état actuel des connaissances, selon lesquelles cette planète ne devrait plus émettre de, peine à expliquer cette particularité.Des chercheurs du Laboratoire Magmas et Volcans (CNRS - IRD -Clermont Auvergne) se sont intéressés à cette "" et ont travaillé sur les propriétés thermiques, notamment la conduction de la, des roches susceptibles de composer le manteau herméen. Leurs travaux deont mis en évidence un lien entre la présence et l'intensité dumagnétique et l'étatinterne de la(solide,ou partiellement fondu).Ces résultats ont fait l'd'une publication dans la revuen mars 2021.Thermal conductivities of solid and molten silicates: Implications for dynamos in mercury-like proto-planet.D. Freitas, J. Monteux, D. Andrault, G. Manthilake, A. Mathieu, F. Schiavi, N. Cluzel,312, 2021, 106655, ISSN 0031-9201, https://doi.org/10.1016/j.pepi.2021.106655