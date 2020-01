Une simulation numérique pour mieux sélectionner les médicaments avant les essais cliniques

Au centre, la protéine kinase p38a. Les dynamiques de différentes molécules sont testées, certains sont rapides (les lièvres), d'autres lentes (les tortues). © Aci-Sèche

Référence:

Contact

Comment sélectionner des médicaments avant même les essais cliniques ? Des chimistes de l'Institut de chimie organique et analytique (ICOA, CNRS/Université d'Orléans) et du Centre de biophysique moléculaire (CBM, CNRS) proposent un nouveau modèle, qui décrit la durée des interactions entre uneet sa cible biologique. Publiés dans le, ces travaux ont prédit avec succès des effets sur uneliée à certains cancers et aident à diminuer les doses et ainsi laAvant leur mise sur le marché, les médicaments passent par de nombreuses phases de test. Leur évaluation en amont reste difficile, si bien qued'entre eux échouent lors des essais cliniques. Afin de mieux sélectionner les molécules thérapeutiques, des chercheurs de l'deet analytique (ICOA, CNRS/Université d'Orléans) et du Centre demoléculaire (CBM, CNRS) ont développé une méthodequi simule ledeentre leet sa cible biologique. Cela a pour objectif d'améliorer l'efficacité du médicament lors des essais cliniques deII, et de diminuer ainsi le taux d'échec.Les précédentes études se concentraient sur les relations structure-activité, c'est-à-dire comment la structure chimique de la molécule affecte sonavec sa cible. Mais de nouveaux travaux, comme ceux-ci, s'attachent davantage aux relations structure-cinétique (SKR) qui décrivent le temps de résidence, soit le temps pendant lequel la molécule reste en interaction avec sa cible. Le modèle proposé par les chercheurs utilise des simulations debiaisée, où s'appliquent des contraintes artificielles et contrôlées. Cela permet d'accélérer la simulation du processus biologique réel, ces processus pouvant s'étaler sur plusieurs. L'équipe a ensuite simulé divers cas concernant la protéine kinase p38a, impliquée dans certains cancers et maladies neurodégénératives. Elle a de plus été choisie car c'est une des rares protéines kinases pour laquelle des résultats expérimentaux de SKR étaient déjà disponibles. Le modèle a alorsdes valeurs théoriques cohérentes par rapport à cesexpérimentales. Les chercheurs comptent tester leur simulation sur d'autres molécules et protéines.Braka A., Garnier N., Bonnet P., Aci-Sèche S.J Chem Inf Model. 6 janvier 2020.- Samia Aci-Sèche - Institut deet analytique (ICOA) - samia.aci-seche at univ-orleans.fr- Pascal Bonnet - Institut de chimie organique et analytique (ICOA) - pascal.bonnet at univ-orleans.fr- Stéphanie Younès - Responsable- inc.communication at.fr