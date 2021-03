SPHERE, 20 ans de défis et de réussites pour les exoplanètes

Galerie de résultats astrophysiques d'exoplanètes, de disques, d'étoiles jeunes et évoluées publiés par le consortium SPHERE depuis la première lumière de SPHERE en mai 2014.

Le consortium SPHERE célèbre sa 100publication scientifique, dont l'étude démographique des exoplanètes situées au-delà de l'orbite de Saturne. L'imageur d'exoplanètes SPHERE (), actuellement installé et en fonctionnement aude l'ESO au Chili, est dédié à la détection et la caractérisation des exoplanètes géantes et des disques planétairesd'étoiles proches duCereprésente une aventure, technologique et humaine débutée il y a déjà une vingtaine d'années. Son succès s'est construit sur des contraintes instrumentales strictes et des développements techniques innovants, comme l'extrême, la, la polarimétrie de haute précision et la spectroscopiede. Les différents sous-systèmes de SPHERE ont été conçus, construits et intégrés par un consortium de douze grands instituts européens sur plus d'une, lui permettant d'atteindre des performances inégalées sur leAprès sa premièreen mai 2014, SPHERE a été offert à la communauté européenne et a rapidement obtenu des résultats scientifiques exceptionnels dans le domaine de la formation, de laet des propriétés physiques des exoplanètes, mais aussi sur la caractérisation des corps mineurs du, l'des étoiles évoluées et même l'étude des noyaux galactiques actifs. Le consortium SPHERE a joué un rôle majeur dans ce succès et célèbre aujourd'hui la parution d'une série de trois articles dans la revueprésentant la premièrede l'étude démographique des exoplanètes au-delà de l'de Saturne, dont sa 100publication scientifique.Ces travaux représentent une étape importante pour le consortium SPHERE, rendue possible par l'investissement de tous les membres et instituts qui ont contribué avec succès à ce projet, de la phase de conception, de construction, jusqu'à celle d'exploitation scientifique au cours des cinq dernières années. Le projet SPHERE a permis de former une nouvelle génération de jeunes ingénieurs et scientifiques et positionne nos équipes européennes à la pointe de ce domaine majeur de l'. Grâce à l'des travaux menés par le consortium, la communauté associée se trouvera à l'avant-garde des développements d'à haut contraste pour préparer l'exploitation deprojets au sol sur la classe des grands télescopes de 10 à 40 m.The SPHERE infrared survey for exoplanets (SHINE): I- Sample definition and target characterization - Astronomy & Astrophysics 2021.Desidera, Chauvin, Bonavita, Messina, LeCoroller et al.The SPHERE infrared survey for exoplanets (SHINE): II-, Data reduction and analysis, Detection performances and early-results - Astronomy & Astrophysics 2021.Langlois, Gratton, Lagrange, Delorme, Boccaletti et al.The SPHERE infrared survey for exoplanets (SHINE): III- The demographics of young giant exoplanets below 300 au with SPHERE - Astronomy & Astrophysics 2021.Vigan, Fontanive, Meyer, Biller, Bonavita et al.