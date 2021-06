La spintronique mise un nouveau matériau biface



[/i]

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

spin (Le spin est une propriété quantique intrinsèque associée à chaque...)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

courant électrique (Un courant électrique est un déplacement d'ensemble de porteurs de charge...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)



Figure 1. Effet du couplage spin-orbite de Rashba dans une couche de TMDC et écriture de la couche magnétique.

2

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein...)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut...)

verticale (La verticale est une droite parallèle à la direction de la pesanteur, donnée notamment par le...)

chalcogène (La famille des chalcogènes (du grec ancien chalcos "minerais" et gena "naissance") est...)

métal (Un métal est un élément chimique qui peut perdre des électrons pour former des...)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

2



Figure 2. Schéma de la transformation de PtSe 2 en SPtSe.

Atomes: Pt en bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs...) jaune (Il existe (au minimum) cinq définitions du jaune qui désignent à peu près la même...)

2

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

2

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et...)

diffraction (La diffraction est le comportement des ondes lorsqu'elles rencontrent un obstacle qui ne leur est...)

synchrotron (Le terme synchrotron désigne un grand instrument électromagnétique destiné...)

angle (En géométrie, la notion générale d'angle se décline en plusieurs concepts...)

expérimentale ( En art, il s'agit d'approches de création basées sur une remise en question des dogmes...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne...)

différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des...)

champ électrique (En physique, on désigne par champ électrique un champ créé par des particules...)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux...)

platine (Le platine est un élément chimique de symbole Pt et de numéro atomique 78.)

dipôle électrique (Le dipôle électrique est un conducteur électrique possédant deux bornes.)

vertical (Le vertical (rare), ou style vertical, est un style d’écriture musicale consistant en...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

mémoire (D'une manière générale, la mémoire est le stockage de l'information. C'est aussi le souvenir...)

Références:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Un nouveau matériau biface Janus SPtSe a été conçu par les chercheurs de l'Irig pour des applications potentielles dans le domaine des mémoires magnétiques et ferroélectriques. Ce matériau bidimensionnel fait partie de de la famille des dichalcogénures (atomes de S, Se ou Te) de métaux de transition (TMDC), qui sont recherchés pour leurs propriétés électroniques, photoniques, catalytiques ou magnétiques, intimement liées aux détails de leur structure 2D.La problématique [i]in fine de cetteest d'intensifier ledans les TMDC, couplage qui génère une accumulation deà partir d'un simple courant decirculant dans le). Les spins qui s'accumulent dans la couche vont pouvoir diffuser pour former un courant de spins qui va être absorbé par une couche magnétique en contact avec le TMDC, ce qui entraîne l'inversement de l'aimantation de cette couche. Grâce au couplage spin-orbite de Rashba, l'application d'unpermet d'orienter l'aimantation de la couche magnétique et ainsi d'écrire un bit d'information "0" ou "1". Plus le couplage Rashba est fort, plus le courant de spin généré est intense et permet de renverser facilement l'aimantation de la couche, et donc de limiter la consommation d'de ce type de mémoires magnétiques.Intrinsèquement, le TMDC PtSepossède une fortespin-orbite (grâce auxlourds de platine). Cependant, il résidait un problème majeur dans le choix de ce matériau à cause de sa structure symétriquequi limite le couplage Rashba. En effet, SePtSe est composé de deux couches identiques deSe enveloppant une couche centrale dePt (, en bas à gauche). Les chercheurs de l'Irig ont réussi à lever cet obstacle en substituant les atomes de Se dans la couche supérieure, au moyen d'une sulfuration contrôlée sousde HS, pour en faire un matériau bidimensionnel asymétrique, ditS/Pt/Se (, en bas à droite). Ce nouveau matériau présente un fort couplage Rashba.Afin de former le Janus SPtSe, le matériau TMDC PtSeest d'abord chauffé à 370 °C pour générer des lacunes dans la couche supérieure. Cette couche est alors exposée à unecontrôlée de 350 °C sous atmosphère de HS pour combler ces lacunes et obtenir la substitution du Se par S. En refroidissant, le nouveau composé 2D se réordonne. Il est évidemment nécessaire de maîtriser parfaitement les étapes de formation des couches d'atomes S, Pt, et Se afin d'exploiter au mieux les propriétés du Janus SPtSe dudede la spintronique. Ces étapes ont été étudiées grâce aux moyens spécifiques de caractérisation qui existent au sein de l'Irig. Les étapes de formation du composé Janus ont ainsi été méthodiquement caractériséesetpardes rayons Xen incidence rasante à l'ESRF. La composition atomique biface Janus a, elle, été vérifiéepar spectroscopie de photoémission des rayons X résolue enCe composé Janus est une première réalisationdont le fort couplage spin-orbite de Rashba pourrait améliorer l'efficacité en écriture des mémoires magnétiques à couple de spin de typeet ainsi limiter la consommation d'énergie nécessaire.(Spin-Orbit Torque Magnetic Random-Access Memory) pour l'écriture de la couche magnétique de stockage.[/i]Sant R, Gay M, Marty A, Lisi S, Harrabi R, Vergnaud C, Dau MT, Weng X, Coraux J, Gauthier N, Renault O, Renaud G and Jamet MSynthesis of epitaxial monolayer Janus SPtSe. npj 2D Materials and Applications , 2020.