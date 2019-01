Sur le même thême

Supraconducteurs à haute température critique: découverte d'un mécanisme fondamental



Anaëlle Legros, première auteure de la publication et doctorante à l'Université de Sherbrooke.

Des chercheurs de l'Institut quantique percent un mystère des supraconducteurs à haute température critique.Les électrons se propageant dans un conducteur électrique sont soumis à de multiples collisions, qui dissipent leuret donne lieu à la résistance électrique d'un. Une équipe menée par les Professeurs Louis Taillefer et Patrick Fournier de l'quantique vient maintenant de démontrer qu'il existe une limiteà lad'énergie que les électrons peuvent dissiper dans les supraconducteurs à hautecritique, une percée majeure publiée dans le prestigieux journalLessupraconducteurs révolutionneront unnotrequotidienne, dans des domaines aussi variés que l'approvisionnement en énergie, la, et les communications. À ce jour, des matériaux à base d'de, les cuprates, sont les candidats les plus prometteurs pour fairelades basses températures, typiquement inférieures à -150°C, à la température ambiante. Or, ces matériaux sont complexes et les mécanismes à l'origine de leur état de résistance nulle restent à ce jour incompris. Résoudre cette énigme est un des grands défis de lacontemporaine.Hors de leursupraconductrice, ces matériaux présentent une résistance électrique énigmatique: elle varie de façon linéaire en fonction de la température, alors que dans unune variation quadratique est attendue. Identifiée il y a près de 30 ans, cette propriété est un mystère central des cuprates, d'importance comparable à leur spectaculaire supraconductivité. Les chercheurs de l'IQ ont découvert la clé de ce phénomène: à basse température, peu importe le cuprate étudié, ils ont observé une limite commune à la quantité d'énergie que les électrons peuvent dissiper. Elle correspond à la limite de Planck, ou Planckienne, qui est la limite supérieure de dissipation permise par la"En comparant nossur différents cuprates, il devenait de plus en plus clair qu'elles étaient unies par un mécanisme universel. Cette limite Planckienne nous donne enfin une base sur laquelle unepourra être élaborée" commente Anaëlle Legros, première auteure duet leader dudans le cadre de son. "C'est unentier d'qui s'ouvre à nous, car cette caractéristique a aussi été observée dans plusieurs autres familles de matériaux. Nous semblons avoir touché à un mécanisme fondamental de la nature, dont les implications sont encore insoupçonnées" ajoute son, Louis Taillefer. En effet, ce phénomène semble avoir de multiples ramifications, comme en témoigne de récents articles traitant des trous noirs, de, ou encore d'information quantique.Réalisés en partenariat avec Cyril Proust à Toulouse et Dorothée Colson à Saclay, ces travaux réunissent, avec Taillefer et Fournier, quatre chercheurs du Laboratoire International Associé France-IQ - le Laboratoire Circuits et Matériaux Quantiques. Cette collaboration Sherbrooke-France a d'ailleurs été soulignée par le prix Adrien-Pouliot de l'Acfas en novembre 2018. C'est aussi unexemple de doctorat en cotutelle, Taillefer et Colson ayant conjointement dirigés Anaëlle Legros, qui poursuivra maintenant sa carrière de chercheure avec unpostodctoral à l'Johns Hopkins aux USA.L'Institut canadien de recherches avancées est également au coeur de cette collaboration, Proust, Fournier, et Taillefer étant tous membres du programme sur les matériaux quantiques. La fondation Gordon & Betty Moore a contribué au financement de cette étude, via uneà Taillefer dans le cadre de son programme Emergent Phenomena inSystems.