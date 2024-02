Surprenant: l'astéroïde Bennu serait le fragment d'un ancien monde océanique

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Vue de la tête du mécanisme d'acquisition d'échantillons par toucher-et-partir (TAGSAM) d'OSIRIS-REx, avec le couvercle retiré, révélant les importants échantillons de l' astéroïde (Un astéroïde est un objet céleste dont les dimensions varient de quelques dizaines...)

Crédit: NASA/Erika Blumenfeld/Joseph Aebersold

La mission OSIRIS-REx de la NASA, après un périple de sept ans, a abouti à la collecte d'échantillons de l'astéroïde Bennu promettant de révéler des secrets sur la formation de notre système solaire. Ces échantillons, après avoir voyagé des millions dedans l'espace, ont atterri sur Terre le 24 septembre 2023, ouvrant une nouvellesur notrecosmique.Les scientifiques de l'Université de l'Arizona, en tête de l'analyse de ces fragments de l'astéroïde, découvrent déjà des éléments inédits. Avec plus de 1 000 particules étudiées, certaines dépassant le, ces échantillons regorgent d'indices sur lesconstitutifs des planètes de notre. Riches en eau, carbon,et, ces échantillons pourraient révolutionner notre compréhension des origines de la vie sur Terre et au-delà.Le laboratoire Kuiper-Arizona de l'Université de l'Arizona est le théâtre de ces découvertes, où les chercheurs utilisent des instruments de pointe pour sonder ces particules jusqu'à l'échelle atomique. L'une des découvertes les plus surprenantes est la présence d'une croûte de phosphate jamais observée auparavant dans les météorites terrestres. Cette particularité suggère que Bennu pourrait être un fragment d'unocéanique extraterrestre ancien, offrant peut-être des indices sur l'existence de conditions propices à la vie ailleurs dans l'La mission OSIRIS-REx ne se limite pas à enrichir notre collection de météorites ; elle nous permet d'établir des liens avec d'autres astéroïdes et d'approfondir notre compréhension de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Les résultats de cette mission feront l'objet de présentations lors de la 55e conférence Lunar and Planetary Science Conference, révélant au monde entier lescachées dans ces grains de poussière cosmique.