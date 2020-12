Surprenante découverte d'un astéroïde... artificiel



Photo: NASA's Infrared Telescope Facility / Université d' Hawaï (Hawaï ou Hawaii (en hawaïen : Hawai‘i ; en anglais : Hawaii) est un État des États-Unis situé dans l'océan Pacifique, à environ 3 900 kilomètres au sud-ouest...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette verbale. Il est défini...)

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument d'optique permettant d'augmenter la...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

astéroïde (Un astéroïde est un objet céleste dont les dimensions varient de quelques dizaines de mètres à plusieurs kilomètres et qui, à la différence d’une comète, tourne autour du Soleil sur une orbite...)

passé (Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de l'ensemble des configurations successives du monde et s'oppose...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

fusée (Fusée peut faire référence à :)

sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des objets du système solaire et, pour certaines, l'espace qui est au-delà. Cela couvre à la fois les mesures in situ (champs...)

Lune (La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre et le cinquième plus grand satellite du système solaire avec un diamètre de...)

satellite (Satellite peut faire référence à :)

trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et notamment par son centre de gravité.)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres Erythrotriorchis,...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la...)

kilomètres (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système international. Il est défini comme la distance parcourue...)

infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible mais plus courte que celle des micro-ondes.)

Des astronomes ont découvert en septembre ce qui aurait pu être un de ces astéroïdes qui passent dangereusement près de la Terre... mais qui s'est avéré être un objet perdu depuis 54 ans.L'en question, 2020 SO, a été découvert par lePan-STARRS, justement dévolu à lade ces cailloux cosmiques inquiétants (). Sonétait toutefois anormalement proche de la nôtre: cela signifiait que cetseraitprès de nous il n'y a pas si longtemps. Plus précisément: en septembre 1966, ont calculé les astronomes en retraçant son orbite à rebours.L'anomalie s'expliquerait toutefois d'elle-même si cet objet, plutôt que d'être passé tout près, avait plutôt été lancé en septembre 1966. Les soupçons se sont donc portés vers laayant servi, le 20 septembre 1966, à lancer laaméricaine Surveyor 2 vers la. La sonde s'était finalement écrasée sur notre, mais l'étage supérieur de la fusée avait, lui, poursuivi sur sa, sur une orbitedusimilaire à la nôtre.Le 1er décembre, les soupçons ont été confirmés alors qu'il se trouvait au plus près de la-à peine 50 000. Le télescope àd'Hawaï a pu l'observer et comparer son spectre lumineux avec celui d'un étage similaire d'une fusée Centaur qui, elle, tourne sagement autour de la Terre: les deux coïncident assez pour qu'on puisse affirmer que l'objet est tout ce qu'il y a d'humain.