"Tchoury": Une comète qui ne manque pas de sel !

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du...)

Observatoire de Paris (L'Observatoire de Paris est né du projet, en 1667, de créer un observatoire astronomique équipé de bons instruments permettant d'établir des...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois...)

comète (En astronomie, une comète est un petit astre brillant constitué de glace et de poussière du système solaire, dont l'orbite a généralement la forme d'une ellipse très...)

azote (L'azote est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole N et de numéro atomique 7. Dans le langage courant, l'azote désigne le gaz diatomique diazote N2, constituant majoritaire...)





Voici deux vues d'ensembles prises sous des angles différents. On peut noter qu'il y a des zones où le relief est nettement plus adouci que d'autres, notamment au centre, sur la partie resserrée de la comète 67P. La taille totale de cet objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui...)

passé (Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de l'ensemble des configurations successives du monde et s'oppose au futur sur une...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres Erythrotriorchis, Kaupifalco,...)

caméra (Le terme caméra est issu du latin : chambre, pour chambre photographique. Il désigne un appareil de prise de vues animées, pour le cinéma, la télévision ou la vidéo.)

Bibliographie:

En comparant les spectres mesurés par l'instrument VIRTIS de la sonde Rosetta avec ceux de comètes artificielles réalisées à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble (IPAG-CNRS/UGA), un consortium international de chercheurs dont du, des universités de Grenoble, de, d'Aix-Marseille et de l'ont pu identifier des sels d'ammonium à lade la67P. C'est la première fois que de tels composés riches ensont identifiés sur une comète. Une découverte publiée dansle 12 mars 2020.La mission Rosetta adeux ans ende la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko, permettant d'observer et de suivre l'évolution de la surface sur les images de laOSIRIS-NAC.O. Poch, I. Istiqomah, E. Quirico, P. Beck, B. Schmitt, P. Theulé, A. Faure, P. Hily-Blant, L. Bonal, A. Raponi, M. Ciarniello, B. Rousseau, S. Potin, O. Brissaud, L. Flandinet, G. Filacchione, A. Pommerol, N. Thomas, D. Kappel, V. Mennella, L. Moroz, V. Vinogradoff, G. Arnold, S. Erard, D. Bockelée-Morvan, C. Leyrat, F. Capaccioni, M. C. De Sanctis, A. Longobardo, F. Mancarella, E. Palomba, F. Tosi., 12 mars 2020, doi: http://dx.doi.org/10.1126/science.aaw7462.