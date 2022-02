La technologie LiDAR: une alliée pour l'étude des changements de biodiversité

Figure 2: Extrait d'un nuage de points LiDAR (en haut) issue d'un survol aérien de la forêt domaniale de Mormal (Hauts-de-France, Nord). Extrait du modèle numérique (Une information numérique (en anglais « digital ») est une information...) canopée (La canopée est l'étage supérieur de la forêt, en contact direct avec...) modèle numérique de terrain (Un modèle numérique de terrain (MNT) est une représentation de la topographie...) nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.) hauteur (La hauteur a plusieurs significations suivant le domaine abordé.)

© Emilie Gallet-Moron



Figure 3: Extrait du modèle numérique de terrain (MNT) à une résolution spatiale de 50 cm par 50 cm sur la partie sud de la forêt domaniale de Compiègne (Hauts-de-France, Oise). Le MNT permet ici de dévoiler les vestiges d'une ancienne villa gallo-romaine et de son antique parcellaire agricole ainsi que des microreliefs en creux correspondant à d'anciennes zones d'extraction, parfois plus ou moins rebouchées, de la marne (cf. marnière) utilisées pour amender les parcelles agricoles dès l'époque gallo-romaine.

© Boris Brasseur & Emilie Gallet-Moron

Laboratoires CNRS impliqués:

Université de Picardie (L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) est une université française publique...)

Environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et...)

Référence:

Contact:

