Remplacer les fils de cuivre traditionnels pour obtenir des performances supérieures

Des moteurs électriques à hautes performances, miniatures et rotatifs, connus sous le nom de micromoteurs, sont utilisés dans des applications telles que les prothèses de bras, les robots chirurgicaux et les accessoires électriques médicaux. Les bobines jouent un rôle majeur dans les performances d'un micromoteur, mais elles s'avèrent difficiles et coûteuses à produire.Parmi tous lesexistants, lesans balais et sans rainure (SBLDC) offre les meilleures performances pour de telles applications. Les moteurs SBLDC possèdent une structure simple. Le rotor est unmonté avec unmuni d'aimants permanents et son mouvement est provoqué par untournant généré par une bobine cylindrique constituée de fils detressés. Une culasse enconfine lemagnétique à l'intérieur duet renforce l'magnétique entre les aimants et la bobine de fil.Le composant le plus critique de ces moteurs est la bobine de fil qui est actuellement composée de fils de cuivre entrelacés. C'est la source de l'interaction avec les aimants, et elle définit laque le moteur est capable de générer pour un courant donné.LeFlexCoil (connu désormais sous le nom de MirmexCoil) financé par l'UE avait pour objectif de "commercialiser une nouvelle génération de bobines de moteurs et de micromoteurs plus faciles à fabriquer plus efficaces et offrant des performances supérieures par rapport à l'état actuel de la technique qu'il soit possible de construire en" explique le Dr François Baudart coordinateur du projet. "Nous sommes ende transformer la manière dont les bobines de micromoteurs sont produites."Au lieu de construire des bobines fil par fil à partir de grandes longueurs de cuivre, les partenaires du projet ont mis aud'innovants "dessins de cuivre" imprimés sur un support flexible. En enroulant soigneusement leen plusieurs couches dans un tube, ils obtiennent un nouveau type de bobine de moteur à hautes performances. Ils ont développé un processus exclusif pour maîtriser cette étape complexe et critique consistant à fabriquer les dessins sur une carte deet à les rouler en plusieurs couches avec une précision extrêmement élevée.L'équipe du projet a obtenu d'excellents résultats après avoir procédé à une vérification des prototypes en laboratoire. "Nous sommes convaincus que notrepermettra à nos produits d'être jusqu'à 50 % plus petits, et qu'une augmentation de 70 % pourra être observée en termes demotrice", déclare le Dr Baudart. "Elle génère trois fois moins deet permet de diminuer led'assemblage d'un facteur 10." Une étude approfondie a confirmé la faisabilité technique de cette solution.Elle présente plusieurs avantages du point dede l'utilisateur, pour une large gamme d'applications. Pour les utilisateurs de micromoteurs haut de gamme, cette technologie limite la montée endu moteur. Plus la température est basse, plus les roulements et les bobines durent longtemps. Les fabricants d'appareils dentaires et chirurgicaux sont particulièrement préoccupés par la question du. Cette innovation réduit le poids du moteur, qui représente une partie importante de latotale de leurs appareils. Les fabricants de bio-robotique ontde solutions pour augmenter la durée dede la batterieen respectant de strictes contraintes de poids. Cette solution réduit le poids du moteur et en augmente l'efficacité. La dynamique constitue un élément essentiel de la robotique industrielle. La productivité est directement proportionnelle à la dynamique des mouvements. Des moteurs plus puissants permettront des mouvements plus rapides des outils de préhension des robots, augmentant ainsi la cadence de production.Le but du projet, à présent terminé, était d'augmenter lede production afin de répondre aux exigences strictes des utilisateurs médicaux. Selon le Dr Baudart, le projet prévoit de demander un financement supplémentaire pour "démontrer qu'il peut fournir sa technologie à l'échelle et au niveau de qualité attendus de la part d'un fournisseur unique de produits industriels critiques". Il sera alors en mesure d'effectuer des essais auprès de ses clients, de peaufiner saet de se préparer à une commercialisation complète.Pour plus d'information voir: Projet FlexCoil