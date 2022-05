Une toupie moléculaire

Entrez dans le monde de la mécanique moléculaire ! Telle est l'aire de jeu des scientifiques qui travaillent dans ce champ disciplinaire dont l'objectif est de créer des machines et des moteurs à l'échelle de la molécule unique - un domaine demis sous ledes projecteurs en 2016 lors de la co-attribution duà Jean-Pierre Sauvage.Nicolas Giuseppone, professeur à l', et son équipe de recherche à l'Charles Sadron du CNRS présentent unnouveaumoléculaire synthétique qui s'apparente à uneà corde. Lade ce nouveau système: sa capacité à enchainer des cycles permettant d'emmagasiner de l'pour la restituer de manière réversible sous forme d'une transformation chimique.Ces travaux ont été publiés le 23 mai 2022 dans la revueLight-Driven Molecular WhirligigChuan Gao, Andreas Vargas Jentzsch, Emilie, and Nicolas Giuseppone., 23 mai 2022.DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.2c02547