Le traitement d'images permet une résolution inégalée pour les microscopes fluorescents

fluorescence (La fluorescence est une émission lumineuse provoquée par l'excitation d'une molécule...)

réflexion totale interne (En optique géométrique, un rayon lumineux traversant une séparation entre deux milieux d'indices...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

numérique (Une information numérique (en anglais « digital ») est une information...)

acquisition (En général l'acquisition est l'action qui consiste à obtenir une information ou à acquérir un...)

diffraction (La diffraction est le comportement des ondes lorsqu'elles rencontrent un obstacle qui ne leur est...)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui...)

statistique (Une statistique est, au premier abord, un nombre calculé à propos d'un échantillon....)



(a) Une image de la pile temporelle d'images acquises par le microscope.

(b) Images super-résolues sur le plan latéral estimées par la méthode COL0RME.

(c) Le volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)



Comparaison entre les méthodes MA-TIRF standard et 3D MA-TIRF COL0RME. La couleur quantifie la profondeur de l' échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou...)

Informatique (L´informatique - contraction d´information et automatique - est le domaine...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

Ingénieur (« Le métier de base de l'ingénieur consiste à résoudre des problèmes de nature...)

Publication:

Contacts:

