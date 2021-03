Transformer un miroir en absorbant optique



Une équipe de l'Institut des nanotechnologies de Lyon a montré expérimentalement qu'un dispositif optique réfléchissant, incluant une couche mince de matériau à changement de phase, pouvait se transformer de manière réversible en un dispositif très absorbant. Une centaine de niveaux de réflectivité intermédiaires ont même été réalisés avec un seul dispositif, ouvrant la voie à des composants optiques aux propriétés modulables.Dans un système photonique, les propriétés optiques de chaque composant dépendent desutilisés. Lesera fortement réfléchissant pour un, ou très absorbant s'il s'agit d'un photodétecteur ou de cellules solaires. Mais les propriétés optiques de ces matériaux sont figées et ne permettent pas de créer des composants adaptables ou modulables.C'est pour relever ce défi qu'une équipe de l'des Nanotechnologies de Lyon ( INL , CNRS/UniversitéLyon 1/Centrale Lyon/INSA Lyon/CPE Lyon), en collaboration avec le Centre desur l'hétéroépitaxie et ses applications ( CRHEA , CNRS), l' Institut Fresnel (CNRS/AMU/Centrale Marseille) et STMicroelectronics , s'est intéressée aux matériaux à changement de phase, dont les indices deet les coefficients d'absorption peuvent être modifiés de manière rapide et réversible.Ainsi, GeSbTe est un matériau dont l'varie fortement selon que sa structure est amorphe ou cristalline. Les chercheurs ont réalisé un empilement simple de couches minces comprenant une couche nanométrique de GeSbTe. Ils ont alors montré qu'en passant d'un état à l'autre, le matériau au départ très réfléchissant voyait sa réflectivité réduite d'un facteur 10.000 ! Mieux: en réalisant des cristallisations partielles de manière contrôlée par voie, ils ont obtenu 100 niveaux de réflectivité distincts avec le même. Lad'opérationnelle du dispositif, dans le proche infrarouge, est réglée en jouant sur l'épaisseur des couches. Ces travaux sont publiés dans la revueCes résultats permettent d'envisager des composants aux propriétés de réflexion/absorption modulables, tels que des modulateurs, obturateurs, filtres... La fabrication, relativement simple (pas de lithographie), est transposable à des dispositifs de grande taille, afin de réaliser des optiques dynamiquement modulables pour de grands instruments comme les télescopes.Les chercheurs explorent d'autres matériaux à changement de phase et travaillent également sur l'adressageet électrique de dispositifs optiques reconfigurables.S. Cueff, A. Taute, A. Bourgade, J. Lumeau, S. Monfray, Q. Song, P. Genevet, B. Devif, X. Letartre and L. Berguiga.2001291 (2020)Lire l'article sur les bases d'archives ouvertes HAL et arXiv - Sébastien Cueff - Chargé de recherche au, Institut des nanotechnologies de Lyon (INL, CNRS/Univ. Claude Bernard Lyon 1/Centrale Lyon/INSA Lyon/CPE Lyon) - sebastien.cueff at ec-lyon.fr- Lotfi Berguiga -de recherche au CNRS, Institut des nanotechnologies de Lyon (INL, CNRS/Univ. Claude Bernard Lyon 1/Centrale Lyon/INSA Lyon/CPE Lyon) - lotfi.berguiga at insa-lyon.frINSIS - insis.communication at cnrs.fr