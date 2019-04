Sur le même thême

Un transistor cryogénique pour observer un supraconducteur

Figure: CryoHEMT fabriqué au C2N © Y. Jin/C2N

Références:

Grâce à son expertise dans la réalisation de transistors cryogéniques à haute mobilité électronique, une équipe du C2N a permis à une équipe néerlandaise d'observer à l'échelle atomique les mécanismes qui expliquent le caractère isolant de lad'un cuprate, un métal-supraconducteur. Les résultats ont été publiés dans la revueCertains phénomènes électroniques dans lesne peuvent être observés qu'à très basse, proche duabsolu, afin de minimiser le. Les chercheurs peuvent utiliser dans ce but unà basse température (LT-STM), dont la pointe fonctionne à moins de 4. Cependant, observer certains comportements des électrons durestait encore impossible, en raison du câble électrique existant entre la pointe du LT-STM refroidie à très basse température et l'à température ambiante (300 Kelvin). En effet, la capacité de ce câble court-circuite les signaux lorsque ces derniers dépassent le kilo-hertz. C'était notamment un obstacle sur lequel butaient les chercheurs qui voulaient étudier le mécanisme qui explique qu'un matériau supraconducteur de type cuprate peut posséder une surface isolante.Une équipe du Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies - C2N (CNRS/Université Paris-Sud-Université Paris-Saclay) a développé une solution en utilisant son expertise dans le domaine de la réalisation de transistors cryogéniques à haute mobilité électronique "cryoHEMTs". Dans le cadre d'une collaboration avec des physiciens de l'Leiden (Pays-Bas), un amplificateur cryogénique à haute(MHz) a été optimisé et localisé près de la pointe d'un LT-STM fonctionnant à moins de 4 Kelvin. Grâce à ce dispositif, l'équipe néerlandaise a pu mesurer pour la première fois à l'échelle atomique le bruit super-Poissonien - uncaractéristique des électrons piégésd'impuretés- à la surface du cuprate supraconducteur. Ce phénomène explique l'du supraconducteur, qui estdans une direction.Le transistor cryoHEMT, réalisé dans les salles blanches du C2N (un des 5 sites du Renatech ) est led'années deet développement au sein du C2N. Il illustre les avancées du laboratoire quil'de la: les matériaux, les procédés de fabrication (épitaxie par jet moléculaire, lithographie par faisceau d'électrons, gravure par faisceau d'ions...), et la caractérisation des circuits réalisés. Le cryoHEMT ouvre un nouvelpour le LT-STM, mais également pour d'autres domaines de recherche à très basse température, comme lamésoscopique, les nanorésonateurs, les détecteurs en, ou encore les détecteurs deCharge trapping and super-Poissonian noise centres in a cuprate superconductor,K. M. Bastiaans, D. Cho, T. Benschop, I. Battisti, Y. Huang, M. S. Golden, Q. Dong, Y. Jin, J. Zaanen & M. P. Allan.(2018)DOI: 10.1038/s41567-018-0300-z