Dans l'Univers, les glaces ne se forment finalement pas si facilement

Figure 1: Les grains de poussières cosmiques se recouvrent peu à peu d'une couche de glace dont la croissance dépend du coefficient

En reproduisant en laboratoire certaines des conditions du milieu interstellaire, les chercheuses et les chercheurs montrent que la taille des grains de poussière interstellaire joue un rôle important dans la probabilité d'adsorption des gaz sur ces grains. Cetteest essentielle pour la modélisation de la croissance des glaces cosmiques et la compréhension desastrophysiques.Les glaces sont d'une importancedans l'évolutionet chimique de l'. Leur formation résulte de laà très basse(TCINaM, CNRS/Aix-Marseille Univ.) ont montré que les coefficients de collage de H2O et de CO2 sont en effet proches de 1 sur des surfaces planes, mais sont très inférieurs à 1 sur des nanoparticules de, olivine, alumine, etc., qu'elles soient nues ou préalablement couvertes de glace.Ces nouvelles données de laboratoire vont permettre une meilleure compréhension des interactions entre poussières, glaces et, dans les nuages moléculaires diffus, les disques protoplanétaires ou les atmosphères de planètes. Ces travaux sont publiés dans la revueLaboratory-based sticking coefficients for ices on a variety of small-grain analogues.C.Laffon, D. Ferry, O. Grauby, Ph. Parent, le 25 janvier 2021.DOI: doi.org/10.1038/s41550-020-01288-7 Article disponible sur la base d'archives ouverte arXiv