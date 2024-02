Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Grâce à l'instrument NIFS (Near-Infrared Integral Field Spectrometer) du télescope Gemini North à Hawaï, les astronomes ont découvert que l'atmosphère d'Uranus est riche en sulfure d'hydrogène. Ce gaz, connu pour son odeur d'œufs pourris, serait donc prédominant dans les nuages de laCette découverte offre une perspective sur la composition chimique d'Uranus. Le sulfure d', associé à d'autres composés, pourrait en effet conférer à cette planète une odeur fortement désagréable. Si l'on pouvait y voyager et y sentir l', il est probable que notreserait assailli par des effluves peu agréables, évoquant les œufs pourris ou même, selon certaines théories, l'odeur d', due à la présence possible ded'dans ses nuages.Cependant, Uranus n'est pas un cas isolé dans l'Univers. Les comètes, par exemple, dégagent également des odeurs particulières, grâce à leur halo gazeux composé de sulfure d'hydrogène, d'ammoniac et d'autres molécules odorantes. La présence ded'dans ces halos atténue toutefois ces odeurs.Cette étude sur les odeurs de l'espace et des corps célestes nous rappelle combien l'Univers est riche et diversifié, même dans ses aspects les plus inattendus. Uranus, avec sa composition chimique, reste un objet d'étude pour les chercheurs, nous révélant peu à peu les secrets de sa composition et de son