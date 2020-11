Vers une nouvelle génération d'aimants moléculaires

Représentation imagée de l'aimant moléculaire et de ses propriétés magnétiques. © Rodolphe Clérac

Des téléphones aux satellites, en passant par les portes de nos réfrigérateurs, les aimants sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Cependant, ils sont constitués de matériaux inorganiques lourds dont certains éléments constitutifs sont peu disponibles. Des chercheurs et chercheuses du, de l'et de l'ESRF (leeuropéen de Grenoble) ont mis auun nouvelmoléculaire, léger, conçu à basseet aux propriétés magnétiques sans précédent.Ce composé, issu de lade coordination, contient du, unabondant, et des molécules organiques peu coûteuses. Il s'agit du premier aimant moléculaire qui possède jusqu'à 240°C un "", c'est à dire qu'il est capable de conserver un de ses deux états magnétiques. Cet effet est mesuré par un, dit coercitif, qui est 25 fois plus élevé à température ambiante pour ce nouveauque pour le plus performant de ses prédécesseurs moléculaires. Cette propriété est ainsià fait comparable à celle de certains aimants commerciaux purement inorganiques.Cette découverte, publiée le 30 octobre dans, offre des perspectives extrêmement prometteuses qui pourraient déboucher sur une nouvelle génération d'aimants complémentaires des systèmes actuels.Visionner desillustrant les propriétés de l'aimant moléculaire avant et après sa dernière étape de synthèse., P. Perlepe, I. Oyarzabal, A. Mailman, M. Yquel, M. Platunov, I. Dovgaliuk, M. Rouzières, P. Négrier, D. Mondieig, E. A. Suturina, M.A. Dourges, S. Bonhommeau, R. A. Musgrave, K. S. Pedersen, D. Chernyshov, F. Wilhelm, A. Rogalev, C. Mathonière, R. Clérac,, le 30 octobre 2020,DOI: 10.1126/science.abb3861.