Vers une production solaire de dihydrogène vert

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le...)

Physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et...)

vert (Le vert est une couleur complémentaire correspondant à la lumière qui a une longueur d'onde comprise entre 490 et 570 nm. L'œil humain possède un récepteur, appelé cône M, dont la bande passante est axée sur cette...)

vecteur (En mathématiques, un vecteur est un élément d'un espace vectoriel, ce qui permet d'effectuer des opérations d'addition et de multiplication...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps à la force de gravitation (la...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de volume propre : un gaz tend à occuper...)

électrolyse (Dans l'industrie chimique, l'électrolyse est une méthode de séparation d'éléments ou de composés chimiques liés utilisant l'électricité.)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

électricité (L’électricité est un phénomène physique dû aux différentes charges électriques de la matière, se manifestant par une énergie. L'électricité désigne...)

hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

gaz naturel (Le gaz naturel est un combustible fossile, il s'agit d'un mélange d'hydrocarbures présent naturellement dans des roches poreuses sous forme gazeuse.)

polluant (Le polluant a pour définition la plus souvent retenue : un altéragène biologique, physique ou chimique, qui audelà d'un certain seuil, et parfois dans certaines conditions (potentialisation),...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment où...)

silicium (Le silicium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Si et de numéro atomique 14.)

catalyseur (En chimie, un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique ; il participe à la réaction mais il ne fait partie ni des produits, ni des...)

soufre (Le soufre est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole S et de numéro atomique 16.)

oxyde (Un oxyde est un composé de l'oxygène avec un élément moins électronégatif, c'est-à-dire tous sauf le fluor. Oxyde désigne également l'ion oxyde O2-.)

tungstène (Le tungstène est un élément chimique du tableau périodique de symbole W (de l'allemand Wolfram) et de numéro atomique 74.)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

énergie solaire (L'énergie solaire est l'énergie que dispense le soleil par son rayonnement, directement ou de manière diffuse à travers l'atmosphère. Sur Terre,...)

Falaise (Une falaise est un escarpement rocheux créé par l'érosion le long d'une côte. On peut distinguer les falaises basses (hauteur inférieure à 2 mètres), les falaises moyennes (entre 2 et 10 mètres) et les falaises hautes...)

Projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

Associant électrolyse de l'eau et énergie solaire, des chimistes de l'Institut des Sciences Chimiques de Rennes (CNRS/INSA Rennes/ENSC Rennes/Université Rennes 1) et de l'Institut Lavoisier de Versailles (CNRS/UVSQ - Université Paris-Saclay), en collaboration avec l'dede Rennes et la plateforme ScanMAT (CNRS/Université Rennes 1), ont développé de nouvelles électrodes plus robustes et plus "propres" pour produire du dihydrogène. Une étude publiée dans la revueLe dihydrogène présente un immense potentiel commede stockage et de valorisation des énergies renouvelables: par unité de, il est en effet capable de stocker environ trois fois plus d'que l'essence. Cepeut être produit parde l', procédé propre lorsqu'il utilise de l'renouvelable. Cependant, ce procédé électrochimique est utilisé pour produire moins de 5% de la production mondiale de dihydrogène. La quasi-totalité de l'est produit à partir du(méthane) selon un procédéPour mettre en oeuvre cette électrolyse de l'eau à l'échelle industrielle et produire ainsi du dihydrogène vert, des chimistes de l'Institut des sciences Chimiques de rennes (CNRS/INSA Rennes/ENSC Rennes/Université Rennes 1) et l'Institut Lavoisier de Versailles (CNRS/Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines -Paris-Saclay), en collaboration avec l'Institut de physique de Rennes et la plateforme ScanMAT (CNRS/Université Rennes 1), ont mis aude nouvelles photocathodes impliquant des éléments peu onéreux et abondants. En utilisant un polymère stabilisant, ils ont recouvert un support micro-structuré de, qui assure la robustesse, par un nouveauà base de molybdène et de, supporté sur un analogue moléculaire d'deappelé polyoxométallate. Ils ont montré que ces électrodes sont capables de produire 100mol cm^-2 h^-1 de dihydrogène sous une illumination équivalente auet à 0 V versus Reversible Hydrogen Electrode. Un record qui permet de rêver à uneà la fois robuste et économique pour une production de dihydrogène vert à partir d'Jeoffrey Tourneur, Bruno Fabre, Gabriel Loget, Antoine Vacher, Cristelle Mériadec, Soraya Ababou-Girard, Francis Gouttefangeas, Loic Joanny, Emmanuel Cadot, Mohamed Haouas, Nathalie Leclerc-Laronze, Clémentet Emmanuel Guillon.- Juillet 2019Financement:ANR (CHALCO-CAT, ANR-15-CE06-0002-01) et LabEx CHARMMMAT de l'Université Paris-Saclay (ANR-11-LABX-0039).