La vie pourrait se développer sur ces nombreuses planètes verrouillées gravitationnellement

Concept artistique de Kepler-186f, une planète de la taille de la Terre en zone habitable

Crédit: NASA Ames/SETI Institute/JPL-Caltech

Les planètes verrouillées gravitationnellement présentent toujours la même face à leur étoile. Sur ces mondes, un côté demeure en perpétuelle lumière tandis que l'autre est plongé dans une obscurité constante.Cette particularité crée des conditions extrêmes: une face surchauffée et une face glaciale. Entre ces deux extrêmes, la ligne de terminaison, où le jour rencontre la nuit, pourrait être propice à la vie, grâce à un climat éternellement crépusculaire.Ces planètes suscitent un intérêt croissant parmi les astronomes, car elles sont nombreuses dans l'Univers. Le phénomène, similaire à celui observé avec notre Lune qui présente toujours la même face à la Terre, s'explique par la. Ces astres, souvent enrapprochéede petites étoiles, comme les naines rouges, posent une problématique pour la viabilité de la vie.Pour rester habitables, ces mondes doivent transférer efficacement la chaleur de la face éclairée à la face sombre. Ce mécanisme dépend de plusieurs facteurs, comme la composition atmosphérique, la distance à l', et la présence d'eau. Les planètes riches en eau peuvent bénéficier de courants océaniques qui distribuent la chaleur de manière uniforme, augmentant potentiellement les zones propices à la vie.Cependant, même les planètes pauvres en eau pourraient offrir des conditions de vie, surtout autour de la ligne de terminaison, où les températures sont plus clémentes. Sur ces mondes, la vie serait confrontée à un environnement étrange: une étoile éternellement basse à l'et des courants atmosphériques et océaniques puissants, sans les turbulences dues à la rotationLes études continuent, notamment avec des instruments avancés comme le télescope spatial James Webb, pour comprendre si ces "mondes ruban" peuvent maintenir leur habitabilité sur le long terme et si, effectivement, ils pourraient abriter les premières formes deque nous pourrions découvrir.