☄️ Das interstellare Objekt 3I/ATLAS enthüllt unbekannte Chemie in unserem Sonnensystem

3I/ATLAS, ein Objekt aus einem anderen System, trägt in seiner Materie eine unerwartete chemische Spur.

Dieser Komet wurde im Juli 2025 entdeckt und durchquerte anschließend rasch unser Sonnensystem. Anders als Kometen, die in der Nähe der Sonne bleiben, kommt dieser aus dem interstellaren Raum.

Im Dezember 2025 beobachtete das James-Webb-Weltraumteleskop das Gas, das aus 3I/ATLAS austrat, als sich der Komet erwärmte. Unter dem Einfluss der Sonne verwandelte sich ein Teil seines Eises direkt in Gas. Diese Wolke konnte aus der Ferne analysiert werden.

Beobachtungen des Kometen 3I/ATLAS mit dem Gemini-Süd-Observatorium.

Quelle: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist. Bildbearbeitung: J. Miller & M. Rodriguez, T.A. Rector, M. Zamani

Die Forschenden interessierten sich für Methan, ein ebenfalls auf der Erde vorkommendes Gas. Darin entdeckten sie einen ungewöhnlich hohen Anteil an Deuterium, einer schwereren Form von Wasserstoff. Sein Kern enthält im Vergleich zu gewöhnlichem Wasserstoff ein zusätzliches Teilchen.

Der Vergleich ist auffällig: Das Methan von 3I/ATLAS enthält anteilig etwa 13-mal mehr Deuterium als das des Kometen 67P. Dieser, der aus unserer kosmischen Nachbarschaft stammt, war von der europäischen Sonde Rosetta untersucht worden. Messungen an den beiden Kometen sind selten, da sich diese Art von Gas nur mit großer Präzision schwer analysieren lässt.

Warum dieser Unterschied? Bei extremer Kälte begünstigen bestimmte chemische Reaktionen den Einbau von Deuterium in Moleküle. Ein Teil dieses Merkmals kann anschließend sehr lange im Eis eingeschlossen bleiben. Es wird dann zu einem Hinweis auf die Bedingungen, unter denen die Materie entstanden ist.

Den Forschenden zufolge könnten die Eise von 3I/ATLAS aus einer besonders kalten Gas- und Staubwolke stammen. Dieses Umfeld könnte bereits vor der Geburt des Sterns existiert haben, um den herum sich der Komet bildete. Auch Strahlung aus dem All könnte eine Rolle gespielt haben.

Man könnte annehmen, dass diese Entdeckung das genaue Alter des Kometen enthüllt. Das ist nicht der Fall. Weitere Analysen seines Wassers und Kohlenstoffs lassen auf einen sehr alten Ursprung schließen, der möglicherweise sogar vor der Entstehung unserer Sonne liegt.

Die von James-Webb gesammelten Daten sind nun für Forschende zugänglich. Sie können mit Messungen künftiger Kometen verglichen werden. Vorerst bleiben 3I/ATLAS und 67P die einzigen beiden Beispiele für Kometen, bei denen diese Form von Methan sicher analysiert wurde.