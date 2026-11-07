☄️ O objeto interestelar 3I/ATLAS revela uma química desconhecida em nosso Sistema Solar

3I/ATLAS, um objeto vindo de outro sistema, conserva em sua matéria uma marca química inesperada.

Esse cometa foi descoberto em julho de 2025 e, em seguida, atravessou rapidamente nosso Sistema Solar. Ao contrário dos cometas que permanecem ao redor do Sol, este vem do espaço interestelar.

Em dezembro de 2025, o telescópio espacial James Webb observou o gás que escapava de 3I/ATLAS quando o cometa se aquecia. Sob o efeito do Sol, parte de seus gelos se transformou diretamente em gás. Essa nuvem pôde ser analisada à distância.

Observações do cometa 3I/ATLAS com o observatório Gemini Sul.

Crédito: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist. Processamento de imagem: J. Miller & M. Rodriguez, T.A. Rector, M. Zamani

Os pesquisadores se interessaram pelo metano, um gás também presente na Terra. Eles descobriram nele uma proporção incomum de deutério, uma forma mais pesada do hidrogênio. Seu núcleo contém uma partícula adicional em relação ao do hidrogênio comum.

A comparação é impressionante: o metano de 3I/ATLAS contém, proporcionalmente, cerca de 13 vezes mais deutério que o do cometa 67P. Este último, originário do nosso próprio Sistema Solar, foi estudado pela sonda europeia Rosetta. As medições dos dois cometas são raras, pois esse tipo de gás é difícil de analisar com tanta precisão.

Por que essa diferença? Em um frio intenso, algumas reações químicas favorecem a entrada do deutério nas moléculas. Parte dessa assinatura pode então permanecer presa nos gelos por muito tempo. Ela se torna, assim, um indicador das condições em que a matéria se formou.

Segundo os pesquisadores, os gelos de 3I/ATLAS podem ter vindo de uma nuvem de gás e poeira particularmente fria. Esse ambiente pode ter existido antes mesmo do nascimento da estrela ao redor da qual o cometa se formou. Radiações vindas do espaço também podem ter desempenhado um papel.

Poderíamos pensar que essa descoberta revela a idade exata do cometa. Não é o caso. Outras análises de sua água e de seu carbono sugerem uma origem muito antiga, talvez até anterior ao nascimento do nosso Sol.

Os dados coletados pelo James Webb estão agora acessíveis aos pesquisadores. Eles poderão ser comparados com as medições de futuros cometas. Por enquanto, 3I/ATLAS e 67P continuam sendo os dois únicos exemplos de cometas nos quais essa forma de metano foi analisada com certeza.