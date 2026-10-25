🌊 57 unbekannte Arten in der Tiefsee entdeckt

Aus den Tiefen des Atlantiks haben Forschende 57 Tierarten mitgebracht, die der Wissenschaft bislang unbekannt waren.

Alles beginnt 2025 vor der Küste Argentiniens. Das Forschungsschiff Falkor (too) erkundet den Unterwassercanyon von Mar del Plata, ein riesiges Tal im Meeresboden. Sein Roboter SuBastian steigt mehrere tausend Meter hinab und filmt eine Welt voller Korallen, Krebstiere und Tiere mit erstaunlichen Formen.

Diese Tiefsee-Seegurke wurde wegen ihrer auffälligen, an Hörner erinnernden Anhänge nach « Loki » benannt, dem Gott aus der nordischen Mythologie.

Sie wurde auf dem Meeresboden des Unterwassercanyons von Mar del Plata in hochauflösenden Videos und Bildern vor Ort aufgenommen und gehört zu den zehn neu entdeckten Seegurkenarten.

Die Bilder hatten bereits bei ihrer Liveübertragung Millionen Neugierige angezogen. Doch die Wissenschaftler brachten auch Exemplare zur Untersuchung mit. Denn ein ungewöhnlich aussehendes Tier zu sehen, reicht nicht aus, um zu wissen, ob es zu einer neuen Art gehört: Seine Anatomie muss mit der bereits beschriebener Arten verglichen werden.

Im Juli 2026 kamen etwa zwanzig Fachleute zwei Wochen lang in Buenos Aires zusammen, um diese Proben zu untersuchen. Ihre Arbeit führte zur Bestimmung von 57 für die Wissenschaft neuen Arten sowie fünf neuen Gattungen. Die Exemplare stammten hauptsächlich aus der Expedition von Mar del Plata und aus weiteren argentinischen Sammlungen.

Zu den Entdeckungen gehört eine erstaunliche Seegurke mit dem Spitznamen « Loki ». Sie ähnelt kaum dem Gemüse, nach dem sie benannt ist: Es handelt sich um ein Meerestier mit weichem Körper und Anhängen, die an kleine Hörner erinnern. Sie wurde in 2.577 m Tiefe beobachtet, wohin das Sonnenlicht nicht mehr gelangt.

Das Forschungsschiff Falkor (too) des Schmidt Ocean Institute, das zur Erkundung des Unterwassercanyons von Mar del Plata vor der Küste Argentiniens eingesetzt wurde.

Foto: Botschaft der Vereinigten Staaten in Argentinien, CC BY 4.0, Wikimedia Commons.

Die Forschenden bestimmten außerdem 20 Arten winziger Krebstiere, die als Ruderfußkrebse bezeichnet werden. Nur ein kleiner Teil der Proben dieser Gruppe wurde untersucht, und jedes untersuchte Exemplar gehörte einer unbekannten Art an. Das Team identifizierte zudem 22 Stachelhäuterarten, 14 Arten von Korallen und verwandten Tieren sowie eine Weichtierart.

All diese Entdeckungen sind noch nicht offiziell beschrieben und benannt. Um eine Art in wissenschaftliche Kataloge aufzunehmen, muss eine Beschreibung veröffentlicht werden, die sie von anderen unterscheidbar macht. Für einige Bestimmungen sind noch genetische Analysen erforderlich. Die angekündigten Zahlen entsprechen daher der bereits geleisteten Identifikationsarbeit.

Diese Tiere leben in einer Region, in der warme und kalte Meeresströmungen aufeinandertreffen. Die Vermischung begünstigt eine artenreiche Tierwelt bis in die Tiefsee. Bei Mar del Plata reicht der Canyon bis über 3.500 m tief, doch nur ein kleiner Teil seiner Lebensräume wurde erforscht.

Zwischen Februar und März 2027 ist eine neue Expedition geplant, diesmal in einen anderen argentinischen Unterwassercanyon. Die Forschenden hoffen, dort mit den Tieren von Mar del Plata verwandte Arten anzutreffen, aber auch herauszufinden, wie viele weitere Arten noch auf dem Grund des Atlantiks verborgen sind.