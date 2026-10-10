🦕 Dinosaurier bewegten sich zur Küste, um sich zu übergeben

Seltsame fossile Ansammlungen, die unter der Nordsee gefunden wurden, könnten die Überreste von Mahlzeiten sein, die Plesiosaurier vor etwa 160 Millionen Jahren erbrochen haben.

Die Entdeckung stammt aus Bohrkernen, die aus den Gesteinen vor der Küste Norwegens entnommen wurden. Diese langen Gesteinszylinder ermöglichen es, die alten Schichten zu untersuchen, die bei Bohrungen durchquert wurden. Mehrere von ihnen enthielten kleine, sehr dichte Ansammlungen fossiler Überreste.

Statue eines Plesiosauriers in den Vereinigten Staaten.

Bild Wikimedia

Im Inneren identifizierte der Forscher Dirk Knaust Muscheln von Muscheln, von Meereswürmern gebildete Röhren, Überreste von Seelilien und einige Pflanzenfragmente. Manche Bestandteile waren vollständig, andere zerbrochen oder angegriffen. Ihre Ansammlung auf wenigen Zentimetern entsprach keiner gewöhnlichen, durch Wellen verursachten Ablagerung.

Eine Erklärung passt besser zu den Indizien: Diese Bestandteile könnten sich im Verdauungstrakt eines Tieres befunden haben, bevor sie durch dessen Maul ausgeschieden wurden. Solche fossilisierten Überreste werden als Regurgitaliten bezeichnet. Hier waren einige Ansammlungen größer als 10 cm, was auf ein ziemlich großes Tier schließen lässt.

Wer konnte sie erzeugen? In diesen Meeren des Jura lebten mehrere Raubtiere. Frühe Haie kommen weiterhin infrage, doch die Studie hält vor allem langhalsige Plesiosaurier aus der Familie der Cryptoclididae für wahrscheinlich. Einige ausgewachsene Tiere waren mehrere Meter lang und konnten sich von Tieren ernähren, die auf oder im Meeresboden lebten.

Der Ort, an dem die Ansammlungen gefunden wurden, liefert einen zusätzlichen Hinweis. Sie befinden sich vor allem in alten Ablagerungen in der Nähe von Deltas, die dem Zustrom von Süßwasser ausgesetzt waren. Einige Tiere, die in diesen Ausscheidungen enthalten waren, lebten jedoch in eindeutig marinem Wasser. Das Raubtier könnte daher weiter draußen gefressen haben, bevor es sich der Küste näherte.

Diese Bewegung könnte einem wiederholten Verhalten entsprochen haben: Beute auf dem Meeresboden suchen und anschließend die unverdaulichen Teile in Ufernähe ausscheiden. Auch heutige Tiere, insbesondere einige Meeressäugetiere, können Nahrungsreste wieder hochwürgen. Die Identität des Urhebers bleibt jedoch eine Interpretation und kein direkter Beweis.

Diese Ansammlungen nahmen anschließend unterschiedliche Entwicklungen. Einige wurden durch grabende Organismen verstreut, andere von Strömungen verlagert oder im Gestein verfestigt. Ihre Erkennung in weiteren Bohrkernen könnte nun Spuren tierischen Verhaltens offenbaren, die bisher mit einfachen Muschelkonzentrationen verwechselt wurden.